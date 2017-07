¿Qué sabemos de Carlos Alonso?

Google Plus

Carlos Alonso en la XIV Milla Urbana Real Valle de Cayón | Foto: Pedro Aboitiz.

Es Carlos Alonso (Oviedo, Asturias, 15 de septiembre de 1989), el atleta que emigró de León a Tarancón para ponerse en manos del campeón de Europa, Arturo Casado. ¿Qué sabemos de él? ¿Para cuándo su vuelta a las pistas?

Por el momento, lo que se sabe, es que, Carlos ha vuelto a Asturias a terminar su formación académica, Ingeniería Industrial. Allí tiene la suerte de poder entrenar con el gran Álvaro Rodríguez, que ya ha vuelto a la competición después de su lesión. Y al cual, al igual que con Carlos, tenemos ganas de verlo en lo más alto.

Carlos (3000m. PC: 7:52.00 (Valencia 2015) 1500ml.: 3:37.77 (Huelva 2013) es un atleta con una gran proyección a nivel mundial, si las lesiones le respetan. Si bien sabemos, y de primera mano, que está a punto de volver a calzarse unos clavos. Y ya no solo para pista cubierta y pista al aire libre, sino también para empezar fuerte en las millas, ruta y algún que otro cross. No para esta temporada, pero sí para dar mucho de qué hablar la próxima temporada.

El asturiano sufrió una lesión que le mantuvo lejos de las pistas unos tres años, pero no por eso se hundió y se vino abajo, sino al revés, resurgió como nunca nadie lo había hecho y salió a comerse las pistas. En VAVEL nos quedamos con muchas de sus frases, como por ejemplo, "Todo al final acaba bien, y si no, es que no es el final".

El verano pasado, y muy a su pesar, renunció al campeonato de España que se celebraba en Asturias, su casa, con su gente. Buscando su incansable mínima para los JJOO de Río, con la que no tuvo suerte, pero que en sus piernas estaba.

Se proclamó sub campeón de España de 3000ml en Gallur, esa misma temporada, con un tiempo de 8:16;32. Los aficionados al atletismo esperan verle el año que viene dando guerra por las pistas, haciéndoles vibrar con él. Con ese correr tan bonito. Y que la temporada 2017/2018 esté llena de alegrías. ¿Le veremos en los JJOO Tokio 2020? Basta con rescatar una de sus frases: "Estamos hechos de sueños, y de ahí tanto esfuerzo para algún día lograrlo".