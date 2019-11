Los Lakers amnistían a Metta World Peace

Según informa Orange County Register, la franquicia angelina ha decidido amnistiar a Metta World Peace. De este modo, los Lakers se ahorrarán parte de los $7.7 millones que cobraría el jugador la próxima temporada. Recordemos que la amnistía implica que los equipos con suficiente espacio salarial pujarán por el jugador. El que ofrezca mayor cantidad se quedará con el amnistiado, al que le pagará la cantidad pujada. La parte restante del contrato será abonada por el anterior equipo del jugador.

Metta World Peace ha completado su mejor temporada como Laker, promediando 12.4 puntos y 5 rebotes. A partir de marzo su rendimiento bajó debido a una rotura del menisco de su rodilla izquierda. Se operó de la lesión, pero tras su vuelta no pudo alcanzar su nivel anterior. El alero de los Lakers ejecutó la player option de su contrato, optando por permanecer en la franquicia. La directiva no lo vio del mismo modo, ya que decidió que el amnistiado fuera él en lugar de a Pau Gasol, Kobe Bryant o Steve Blake, los otros jugadores susceptibles de serlo. El propio Kobe Bryant expresó vía Twitter su disconformidad con la decisión. El legendario 24 de los Lakers afirma que preferiría seguir contando con el núcleo de la pasada temporada, no cambiar prácticamente todas las piezas del proyecto.

Personally I'd keep Metta and make a run with the unit we have and just add a few pieces #keepthepeace #lakersstilldeciding