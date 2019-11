Patty Mills sigue 3 años más en San Antonio

Una de las principales dudas de este verano en San Antonio era la continuidad de su segundo base. Conflicto resuelto, Patty Mills seguirá vistiendo 3 años más los colores negro y plata de los Spurs. El playmaker australiano renovó la pasada madrugada con la franquicia tejana y cobrará 12 millones de dólares en 3 años según el periodista de la ESPN, Marc Stein. De esta manera, los Spurs premian la gran temporada que ha realizado Mills al sustituir con garantías a Tony Parker cuando el francés estaba en el banquillo. El austrialiano cobraba algo más de 1 millón de dólar en estas dos últimas campañas y ahora pasará a ganar 4 millones en 3 años, una notable mejora económica que demuestra que en San Antonio apuestan por él.

Sin embargo, en San Antonio no podrán disfrutar de Mills hasta febrero o marzo de 2015. La culpa de esta larga espera la tiene una rotura en el manguitos de los rotadores del hombro derecho de Mills. Después de ganar su primer anillo, "La Bala" tenía muchas ganas de disputar con Australia el Mundial de Baloncesto que se celebrará en España este verano y además en esta época estival quería hacer un gran contrato con otra franquicia o con sus Spurs. Era la primera vez que era agente libre y no tardaron en lloverle ofertas, la más sonada y tentadora fue de los New York Knicks. Se especulaba que Mills podría estar más cerca de jugar en la "Gran Manzana" que en "El Álamo" porque Nueva York era una ciudad que iba más acorde con el estilo de vida del base australiano y además la oferta era superior desde el punto de vista económico. Pero el traspaso entre Dallas y Nueva York con la posterior llegada de Calderón a los Knicks enfrió la ilusión que tenía Mills de jugar a las órdenes de Derek Fisher.

Un base suplente de garantías para los Spurs

Si algo ha demostrado esta temporada Patty Mills es que puede suplir a la perfección al base titular y estrella de los Spurs, Tony Parker. La evolución en su juego y en sus números es una buena prueba de ellos. Ha pasado de promediar 5,1 puntos, 1,1 asistencias y 0,7 rebotes ( temporada pasada) a 10,2 puntos, 1,8 asistencias y 2,1 rebotes en 19 minutos este año. Además, en el quinto y definitivo partido de las Finales de este año, su actuación fue determinante con varios triples decisivos (17 puntos). Patty Mills se ha quitado este curso la etiqueta del "mejor y más famoso agitatoallas de la NBA" que tenía de la pasada campaña y ahora es considerado como uno de los mejores bases suplentes de la competición. La fiabilidad que ha tenido con su tiro ha sido asombrosa, 46% en lanzamientos de campo y 42% de efectividad en sus triples.

Pero para llegar a esta situación el australiano ha tenido que trabajar mucho. Primero quitó el puesto al francés Nando de Colo y esta campaña ha hecho lo propio con un gran defensor y un base más físico como el canadiense Cory Joseph. Además de ganarse la confianza de Popovich, también se ha ganado el aprecio de la afición tejana y de sus compañeros de equipo.

¿McCaleb o Farmar para paliar la lesión de Mills?

La renovación de Mills no ha sido la única noticia que llega de San Antonio. Dos nombres han sonado en las últimas horas que pueden vestir la camiseta negra y plata de los Spurs. El primero de ellos es el "macedonio" Bo McCaleb que desde hace dos años siempre ha estado en las quinielas para jugar en los Spurs. El verano pasado por diferencias económicas entre franquicia-jugador no se llegó a un acuerdo, pero este verano ha cambiado la situación del jugador. McCaleb desea cambiar de aires tras sus decepcionantes campañas en Estambul y quiere dar el salto a la NBA. El internacional macedonio ha promedio 11 puntos y 3 asistencias este año, lo que no le ha servido para que el Fenerbahçe cuente con él para el próximo año. No obstante, la renovación de Mills y la llegada vía draft de Klye Anderson dificulta mucho que los Spurs accedan a ficharle. Aunque no es descartable que San Antonio lo contrate temporalmente para suplir la baja de Mills.

Otro nombre que suena mucho para paliar la lesión de Mills es Jordan Farmar. El base no ha realizado buena camapaña en los Lakers, pero como puntos factibles para su operación es que ha ganado dos anillos y solo cobra 1 millón de dólar. No obstante, a priori no es un jugador que encaje en los perfiles que busca Popovich, aunque con el laureado coach nunca se sabe.

Lo que sí es seguro, es que Patty Mills seguirá en San Antonio y los espectadores de los Spurs podrán disfrutar de "La Bala" 3 años más.