Vidorreta: "Unicaja tiene muy clara su hoja de ruta"

Txus Vidorreta compartió rueda de prensa con Jaime Fernández, Joan Creus Custodio y Pablo Borrás en la Fundación Pons en lo que supone la previa del partido que enfretará próximamente a Movistar Estudiantes y a Unicaja en la 28º jornada de la ACB.

Comenzaba la charla con Txus Vidorreta. El entrenador de Movistar Estudiantes respondía ante las preguntas de los asistentes. "Unicaja tiene muy clara su hoja de ruta, quieren acabar líderes de la Liga Endesa y para ellos este partido es muy importante: de las últimas siete jornadas tienen cinco como visitantes, incluyendo volver al BarclayCard Center a enfrentarse al Real Madrid. Por eso espero al mejor Unicaja, como no puede ser de otra manera de un equipo que sólo ha perdido cuatro veces", declaraba con contundencia. "Ha sido buena semana, el equipo hizo un gran esfuerzo para sacar un partido tan complicado -de los más complicados de mi carrera- contra un Dominion Bilbao Basket que jugó uno de sus mejores partidos como visitantes de los últimos meses". Sobre la plaga de lesiones era optimista: "Vamos en buena línea, hemos recuperado a Juancho Hernangómez y prácticamente a Fede Van Lacke (que, aunque no está al 100%, estamos convencidos de que llegará al partido bien). Javi Salgado es duda, sigue con tratamiento y vamos a tratar de que llegue aunque es complicado". Uno de las cosas que más resalta sobre el partido es la posibilidad de ganar a otro rival fuerte en casa: "Queremos seguir con la racha de los últimos meses en el Palacio, donde hemos tenido muy buenos resultados... pero esos buenos resultados en casa ponen sobre aviso a los rivales. Unicaja, con ese reto de mantener el primer puesto, irá con todo. Es un reto ganar a otro de los equipos de arriba. Si ganamos a Unicaja superaríamos registros históricos, ganando a los cinco primeros de la competición. De los últimos 9 en casa ganamos 8, y sólo perdimos contra el mejor Valencia, el único que tuvo a toda su plantilla, donde tuvimos opciones. Eso nos da confianza, jugamos bien como locales, con mucho equilibrio en ataque y defensa, y por supuesto estamos convencidos de que podemos batir a Unicaja". Del rival, sólo elogios: "La realidad es que Unicaja ha perdido muy poco este año en liga, porque es un equipo muy largo y sólido, muy físico, que lleva los partidos a un nivel de mucho contacto físico y uso de las manos pero que recibe pocas faltas… Hace las cosas muy bien, debemos hacerlas perfectas para ganar".

Turno para Jaime Fernández. Hablaba de su ex-compañero Jayson Granger, ahora en las filas de los malagueños: "Granger ahora mismo es para mi el mejor base de la Liga Endesa. Tras compartir vestuario con él tantos años es un orgullo enfrentarnos, tenerle como rival. Intentaremos defenderle lo mejor posible porque es muy importante para Unicaja, y eso pasa porque no se sienta cómodo. Tengo la suerte de conocerle pero también la desventaja de que él me conoce a mi. Será un duelo bonito, tengo ganas de que llegue". También hablaba de adónde se dirige el equipo: "El objetivo es no relajarnos. La situación es relativamente cómoda, pero parece que cuanto mejor es el rival mejor jugamos. Así que debemos seguir apretando partido a partido, sea el que sea el rival. Insisto, no relajarnos y seguir mirando para arriba, ganando todos los partidos que podamos".

Joan Creus Custodio, hijo de "Chichi" Creus, era el otro protagonista. En su primera rueda de prensa como estudiantil daba un repaso a su camino hasta llegar al equipo colegial: "Hice una apuesta deportiva al fichar por el Oviedo en Adecco Oro, un club donde otros jugadores habían podido dar un paso adelante para asentarse como profesionales, pero por diversas causas no acabé de encajar. Necesitaba cambiar de aires y recuperar la confianza y me surgió la opción del filial de Estudiante. Era eso o irme a casa. Y recuperé la confianza muy rápido con mis compañeros del EBA". Intercedía Txus Vidorreta para explicar la visión del club de la llegada de Creus: "Cuando se lesiona Fede Van Lacke decidimos no sustituirle ya que la situación económica no lo permite y subimos a Joan Creus, que llevaba 10 días con el filial y ya conocía la ACB. Esa lectura en ausencia de Salgado, esa confianza, se multiplicó por dos. Ante la baja de Salgado también aumenta la confianza en Jaime Fernández, que ya venía siendo titular habitualmente. Esta pareja joven funcionó muy bien contra Dominion Bilbao Basket y lo hará contra Unicaja con el apoyo de todos". Seguía Creus con sus impresiones sobre el club: "Debo reconocer que desconocía lo que significaba Estudiantes aunque soy amigo de Xavi Rabaseda y ya me contó. Pero no podía imaginarlo". Destacaba, por último, la historia de un equipo como Movistar Estudiantes: "Yo me he formado en la cantera del Barça y he jugado ACB con Manresa, y en muchas cosas el Estu es una mezcla de ambos: es a la vez un club familiar y club muy grande. Impresiona este club histórico que a todo el mundo le gusta y le cae bien. Dentro de esa grandeza es muy familiar y próximo".