Análisis de la incorporación de Prigioni; llega el cerebro

A pesar de sus casi 40 primaveras y aunque él mismo dijese hace dos semanas en una entrevista concedida a BasquetPlus que si volviese a España la única opción sería vestir la camiseta azulgrana, pocos se esperaban en estos momentos su llegada al conjunto patatero. Uno de los mejores jugadores de la historia baskonista se reincorpora al club donde ganó ocho títulos en siete años. Al club donde se hizo grande. Al club de sus amores. Pablo Prigioni vuelve a su club.

El 'pointguard' argentino ha firmado para esta temporada y parece que no llegará a la capital alavesa hasta la próxima semana. Su incorporación puede aportar diversas ventajas al club pero de lo que no se duda es de su actitud, su intensidad y su entrega. Sobre todo en las labores defensivas, y de ahí su sobrenombre de 'Perro Viejo'. Para él, Vitoria es su hogar pero hace cuatro años tomó una decisión respecto a su futuro.

Era el 14 de agosto de 2012, y Prigioni ponía fin a su etapa baskonista para dar comienzo a su nuevo periplo en La Gran Manzana. De esta manera, se convertiría en el rookie más viejo de la historia de la NBA con sus 35 'tacos' y aunque mucha gente no pensara que durara más de un telediario allí, aguantó cuatro años en la mejor liga del mundo. Una liga muy atlética que requiere un gran físico, a priori una de las carencias más significativas del base de Río Tercero. Sin embargo, su inteligencia le ayudó a competir entre los más grandes y cuatro años después de su salida, retorna a Baskonia con quizás menos físico pero mismas ilusiones.

¿Cómo se amoldará a este Baskonia?

Este año el conjunto alavés ha construido un equipo muy físico con cinco jugadores ex NBA -seis con la llegada de Prigioni-. El veterano base, a pesar de su edad, sabe lo que es jugar al lado de los mejores jugadores del planeta, así que decir que el argentino no podrá aguantar el ritmo ofensivo de Baskonia no parece buen argumento. Aun siendo cierto que ha disfrutado de pocos minutos al otro lado del charco pero los que ha tenido los ha aprovechado. En esos cuatro años ha jugado 17 minutos de media anotando 3,5 puntos, capturando casi tres rebotes, repartiendo dos asistencias y robando una bola por encuentro. No hay duda de que estos números no se acercan a una estrella de la NBA, sin embargo, Larkin tampoco llegaba a promediar seis puntos y está siendo uno de los mejores bases del viejo continente con la elástica azulgrana.

Pigioni en un partido con los Clippers | Imagen:NBA.com

¿Cómo afrontará Sito el problema de Prigioni al no ser cupo?

Se ha escuchado que Luz será el más perjudicado con la llegada de Pablo y que su salida del Baskonia puede estar más cerca de lo previsto. No obstante, esto no es posible porque el brasileño es cupo -jugador formado entre los 14 y los 20 años en España- y con la nueva norma de la ACB se necesitan mínimamente cuatro de ellos para construir una plantilla, y en estos momentos Baskonia solamente cuenta con cuatro. El técnico baskonista sufrirá este problema solamente en la Liga Endesa, ya que en la Euroliga esta norma no existe. Así que si Sito no tiene ningún lesionado en su plantilla, todo parece indicar que en la competición continental Sedekerskis será el más perjudicado, pero, ¿en la Liga Endesa?

Teniendo en cuenta que los cupos baskonistas son 'Toko', Diop, Sedekerskis y Rafa Luz, Sito deberá convocarlos obligatoriamente para completar las cuatro plazas que se requieren. Hasta ahora Budinger no ha tenido un buen comienzo con la camiseta baskonista y puede que él sea el elegido de quedarse fuera de la lista de 12 en caso de que toda la plantilla estuviera sin molestias o sin lesiones. Otra opción también puede ser dejar fuera a Prigioni, utilizándolo únicamente en la Euroliga, pero lo más lógico será cambiar continuamente a los no convocados cada jornada con el fin de tenerlos más frescos.

¿Qué gana Baskonia con Prigioni?

El pick and pop su principal arma

Hasta ahora, Larkin se está quedando muy aislado a la hora de generar ventajas en el puesto de '1', puesto que Luz a pesar de su buena defensa no anda muy fino en ataque. El norteamericano juega 32 minutos de media en la Euroliga y Prigioni puede darle un respiro tanto al equipo como a Larkin. Seguramente con el argentino sobre el parqué, bajarán el número de posesiones, jugando con más paciencia y cabeza. En principio los pívots serán los grandes beneficiados con la llegada de Prigioni. El argentino ya demostraba en sus años de azulgrana su increíble visión de juego en el pick and roll con Scola, y ahora con dos pívots tiradores como Voigtmann y Bargnani, el pick and pop puede ser el arma más peligroso del 'playmaker'. Bargnani-Voigtmann y Larkin ya hacen mucho daño en ese aspecto y ahora si el italiano y el alemán tienen una pareja de baile en teoría con más facilidad de buscar espacios, los dos 'centers' pueden dar otro paso adelante en el aspecto ofensivo.

Además de lo ofensivo, quizás lo más infravalorado del base sea su defensa. Sufre en 1vs1 pero es un gran defensor en equipo. Un 'perro viejo' a la hora de robar balones y un 'pesado' para los bases rivales.

He aquí un resumen del mago argentino:

Fuente: Mickey Mickeal