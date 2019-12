Los Cavs se divierten en el banquillo de Nueva York

Poco pudieron hacer los New York Knicks de Carmelo Anthony ante los actuales campeones y líderes de la Conferencia Este, los Cleveland Cavaliers. Una derrota dolorosa, pues el resultado final fue de 94 a 126 a favor de los de Ohio. Un gran LeBron James dominó a los suyos con 25 puntos, siete asistencias y seis rebotes, con tan solo con diez tiros intentados.

Llegados al último cuarto y con el partido ya resuelto, LeBron James y su compañero y amigo, Kyrie Irving, cogieron una de las botellas de agua que había por ahí y se pusieron a intentar el reto tan famoso y que tan de moda está, el bottle challenge. No es la especialidad del Rey, pues no tuvo la suerte de poder lograrlo, mientras que su compañero sí, aunque ya finalizado el encuentro.

Besides dropping 28 for the @cavs in MSG, @KyrieIrving had some other impressive tricks up his sleeve on Wednesday. pic.twitter.com/Z7T5XsV8XC