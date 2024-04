Embiid tenía problemas en su rodilla izquierda desde inicios del mes de enero. Tras perderse algunos partidos y forzar para otros, finalmente dijo basta en el partido que les enfrentaba a los Golden State Warriors el pasado 30 de enero. Desde entonces la pregunta era si podría estar disponible para unos posibles play-off. Desde la franquicia no se transmitía ninguna información clarificadora y la especulación con que se pudiera perder el resto de la temporada crecía. Al mismo tiempo los Sixers empezaban a perder partidos y a bajar posiciones en la tabla.

La temporada del joven base está siendo la mejor de su corta carrera en la NBA, promediando 25,8 puntos, 3,7 rebotes, 6,3 asistencias, 44,8% en tiros de campo, 37,4% en tiros de tres, en 37,5 minutos por partido, habiendo disputado un total de 66. Además, fue elegido para disputar el All-Star Game de Indianápolis.

Con la lesión de Embiid, su importancia en el equipo aumentó, convirtiéndose en el nuevo líder de unos Sixers que parecían hundirse sin su jugador franquicia. Y es que, pese a las buenas actuaciones del base, la química y la fluidez del equipo no parecían estar pasando por su mejor momento, lo cual se vió reflejado en los resultados. Los números de Tyrese en cuanto a porcentaje de uso aumentaron de 23,4 a 29,6, y, aunque sus promedios de asistencias bajaron, el resto de sus estadísticas no se vieron afectadas negativamente.

Lo cierto es que Maxey está siendo muy regular durante toda la temporada, y está consiguiendo afianzarse como el escudero que los Sixers necesitaban para Joel Embiid. Lo vimos en el primer partido que disputaron juntos desde la lesión. Los Sixers consiguieron la victoria en Miami y Maxey finalizó el encuentro con 37 puntos, 9 rebotes, y 11 asistencias, cuatro de ellas al pívot camerunés; mientras que Embiid acabó con 29 puntos, 4 rebotes, y 3 asistencias, de las cuales dos fueron para Maxey.

Ya sabemos que Joel Embiid tiene un papel fundamental en este equipo, y que sin él las opciones de éste cambian mucho. Antes de su lesión, los de Philadelphia contaban con un récord de 29 victorias y 17 derrotas, y se encontraban quintos en la clasificación del este a siete partidos de distancia del primer clasificado, los Boston Celtics. Durante su ausencia, los Sixers ganaron 11 partidos y perdieron 18, lo que les relegó a la octava posición de la tabla, en puestos de play-in. Desde su vuelta, han conseguido dos victorias en los dos partidos que han disputado, y tan solo un partido y medio les separa del acceso directo a los play-off, que ahora mismo marcan los Indiana Pacers.

