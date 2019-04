Derrick Rose se plantea su retirada

Derrick Rose se encuentra alejado de los Cleveland Cavaliers y podría estar planteándose su retirada de las canchas. La noticia se ha conocido esta misma tarde por su anuncio en la cuenta de Twitter del periodista Adrian Wojnarowski. El base sufrió un esguince en su tobillo izquierdo el pasado mes de octubre, del cual aún no ha conseguido recuperarse, continuando de esta forma con las molestias y, por lo tanto, sin poder jugar con los Cavaliers.

Story with @mcten filed to ESPN: Cavaliers guard Derrick Rose is away from team and evaluating his future in basketball, league sources tell ESPN. Story soon on site.