Saltan chispas entre Minnesota y Utah

El escolta de los Timberwolves, Jeff Teague, fue expulsado el viernes después de golpear con la cadera a Ricky Rubio en un partido muy intenso, que incluyó tres expulsiones y cinco faltas técnicas.

Teague estaba persiguiendo a Rubio en el último cuarto cuando le golpeó con su hombro, lanzándole contra el banquillo de Minnesota. Fue expulsado por una falta flagrante tipo dos, durante cinco minutos, cuando solamente quedaban veinte segundos por disputarse.

Después de que Teague abandonara la cancha, el jugador de los Jazz, Jae Crowder, y el entrenador de los Timberwolves, Tom Thibodeau, recibieron una doble técnica por discutir entre ellos. Crowder fue expulsado más tarde por recibir su segunda falta técnica con 45.3 segundos restantes.

Anteriormente, el pivot de los Timberwolves, Karl-Anthony Towns, también fue expulsado, justo antes del descanso, cuando recibió su segunda falta técnica por discutir una decisión arbitral.

El árbitro Kane Fitzgerald declaró posteriormente, que la primera falta técnica de Towns fue por golpear con el codo sin el balón en juego contra la cara de Crowder. La segunda técnica fue por sus "quejas continuas".

Cuando se le preguntó si pensaba que las faltas de Towns estaban justificadas, Thibodeau solo dijo: "Digamos que estaba muy decepcionado por la forma en que se arbitró el partido".

El alero de los Timberwolves, Jimmy Butler, de baja debido a una cirugía en su rodilla derecha, aprobó la antideportiva jugada de Teague en Twitter.

haven’t used Twitter in years. But yeah Jeff that’s what I like to see. Rubio getting up quick for no reason. — Jimmy Butler (@JimmyButler) 3 de marzo de 2018

Jae get away from my coach. You don’t want no smoke either — Jimmy Butler (@JimmyButler) 3 de marzo de 2018

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Twitter en el vestuario después del partido, Crowder simplemente sonrió y se encogió de hombros.

"Es un competidor, es un charlatán, es todo lo anterior", dijo Crowder sobre Butler. "Desea estar allí compitiendo en un partido como este, eso es lo que probablemente lo está devorando más, desearía estar en la cancha, peleando con sus compañeros... ese es mi chico", dijo Crowder.