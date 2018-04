Guía Playoffs NBA 2018: Miami Heat, grandes historias, pequeños sueños

Google Plus

Después de un años sin éxitos ni clasificación, Miami quiere otra vez ser una escuadra de pre-temporada, pero para eso requerirá de nuevas experiencias para llegar lejos en las temporadas futuras. Este año no va ser el más deslumbrante, pero se tiene como meta hacer una buena presentación y si es posible llegar a cuartos de final.

Este período fue revelador para el equipo del sur de florida, era una escuadra prácticamente fuera de los playoffs para muchos este año, tomando en cuenta que estuvieron ausentes la pasada temporada. No obstante, este logro fue posible gracias a jugadores como Hassan Whiteside (jugador que promedió 14,0 puntos), Goran Dragic (participe en 74 partidos en los cuales anoto 17,5 puntos por partidos) y Dwyane Wade, quien entro prácticamente en la última etapa de la temporada. Pero igualmente fue pieza clave, dando motivación y la experiencia que faltaba en la escuadra para cumplir la meta de ser un equipo participe en la pre-temporada.

Dwyane Wade | Foto: NBA.com

Desde un inicio los Miami Heat tenían como meta ser un escuadrón de playoffs este año. Aunque la meta no era fácil sabiendo que no habían clasificado en la temporada pasada, algo que les hurtaba motivación en este nuevo ciclo y causaba dudas de tener el nivel que se requería para ser uno de los 16 equipos más fuertes de la NBA. Aunque a medida que dicha post temporada avanzaba la escuadra se iba entendiendo con una facilidad que ni ellos creían posible, factor que ayudo a sumar triunfos. No fue sencillo llegar a este punto, requirió de esfuerzo y constancia para tener el nivel que se requería en las metas planteadas.

Es importante saber que es la franquicia con más derrotas en los playoffs de esta temporada, acumulando 39 partidos perdidos en todo el año. Separadamente, el jugador con mayor puntos en la franquicia solo tiene 17.5 (Goran Dragic). El anotador estrella de un equipo con menos puntos en la clasificación para los playoffs del 2018. Parece un factor de poca importancia, pero influye en un juego que requiere fluidez de puntos para poder lograr hacer una buena campaña en dicha eliminatoria. Exceptuando que sea una escuadra con facilidad anotadora colectiva, algo que no es usual en equipos partícipes en las eliminatorias de la NBA.

Jugador estrella

Es indiscutible que son varios los jugadores que han estado luchando por el primer puesto del podio, entre ellos Goran Dragic, Dion Waiters, Kelly Olynyk o inclusive Dwyane Wade. Pero el dueño del podio esta temporada fue de Hassan Whiteside, el jugador más completo de los Miami Heat.

Hassan Whiteside | Foto: NBA.com

Siendo uno de los más anotadores del equipo con 14.0 puntos, estando en el tercer puesto de anotadores para Miami este año. Aparte este atleta tiene la mayor cantidad de rebotes esta temporada en su escuadra, con 11.5, por partido y 8.3 rebotes defensivos por juego, en 25.4 minutos de juego. No es sorpresa que este jugador sea la estrella de los Miami Heat, la escuadra quiere puntos, él se los da, quieren defender y recuperar balones en cantidad, ¿adivinen qué? Él se los da. Si este jugador no hubiese estado con el equipo de florida y participado en 52 partidos esta temporada, quizás la meta de llegar a los playoffs no sería un sueño hecho realidad.

Entrenador

Erik Spoelstra | Foto: NBA.com

Tomando en cuenta la gran actuación de dichos jugadores, es importante saber que una parte importante de este logro fue gracias a las experiencias de su entrenador, Erik Spoelstra, quien entrena a Miami desde el 2008.

Dándoles grandes logros a este equipo en un pasado, como vienen siendo tres anillos de la NBA, cinco títulos de conferencias (los únicos que han ganado en toda su historia la franquicia) y cinco títulos de división. Algo impresionante en un entrenador de tan solo 48 años de edad. Sin la participación de Spoelstra, los Heat no hubiesen llegado a playoffs este año. Para el equipo este entrenador es una pieza clave para las metas en los años futuros y de esta temporada.