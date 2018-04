Previa Fuenlabrada-Real Madrid: derbi con los Playoffs en la mente

El Fuenlabrada recibe al Real Madrid en un nuevo derbi correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa. A estas alturas de la temporada, los dos equipos tienen dos objetivos muy diferentes. Los locales quieren ratificar una temporada histórica clasificándose para los play-off por el título. El Madrid tiene puesta la mente en terminar la Liga Regular de la mejor manera posible, pero siempre con el Panathinaikos en la cabeza. El martes se jugará el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga en el OAKA, por lo que es bastante posible que Pablo Laso aproveche para hacer muchas rotaciones.

La lucha por los últimos puestos para acceder a la postemporada está al rojo vivo. Desde el propio Fuenlabrada, que es noveno, hasta el sexto, el MoraBanc Andorra, todos tienen el mismo balance (15-12). El Unicaja, quinto, solo está una victoria por encima, aunque, el Valencia Basket, primer equipo con ventaja de campo, ya parece casi inalcanzable. La coyuntura permite soñar al Fuenla. Al Madrid siempre le cuesta jugar en el Fernando Martín. El año pasado el Madrid consiguió una victoria muy sufrida y con un marcador espectacular. El 99 a 101 reflejó lo que fue un choque igualado hasta el último segundo y en el que los del sur de la capital tuvieron una gran ocasión para llevarse el gato al agua.

El Madrid hará rotaciones. Thompkins y Campazzo seguramente no sean de la partida, y los minutos se repartirán entre todos los disponibles. El partido del sábado tiene importancia, como cada partido contra equipos madrileños, pero los blancos no pueden olvidar su objetivo primordial: "robar" un partido en Grecia para revertir el efecto del factor cancha. La Euroliga es el trofeo más deseado por los aficionados, y la espina que tienen clavada los jugadores de la temporada pasada debe jugar a su favor. Ningún jugador, en la medida de lo posible, debería pasar de los veinte minutos en el enfrentamiento liguero, cuantos más efectivos lleguen frescos al primer partido de cuartos, mejor.

En el último enfrentamiento en la ACB, el Real Madrid se impuso con claridad en el marcador (100-72) gracias a un gran segundo tiempo. Doncic, con doce puntos, y Tavares, con trece tantos y quince rebotes, fueron los mejores jugadores de los locales. El choque tuvo lugar el catorce de enero de este mismo año. La anotación repartida de los merengues superó a todos los esfuerzos realizados por Marko Popovic (18 puntos), O’Leary (trece) y Eyenga (once). Junto a estos tres, Smits, Sekulic y ‘Pako’ Cruz serán las grandes amenazas a las que tendrá que hacer frente la defensa de los de Pablo Laso.

Parece claro que la vuelta de Sergio Llull no se dará hasta dentro de un par de semanas como mínimo. Hasta el final del mes de abril, como pronto, no se podrá ver al menorquín compitiendo sobre un parqué. Por lo tanto, su presencia está completamente descartada. El base lleva alejado de las pistas más de ocho meses, pero el cuerpo médico de su equipo quiere ser muy cauto. Su lesión no fue ninguna broma y el único y principal objetivo es que no recaiga. Su estilo, su forma de jugar, se basa mucho en la explosividad, por lo que las rodillas sufren mucho. La perspectiva que se tiene es que, salvo sorpresa, cuando vuelva no va a ser tan decisivo como en pasadas campañas, pero es un animal. No hay forma de predecir el nivel de uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español.

De momento, sus compañeros están preparándose para darle la oportunidad de ganar su segunda Euroliga y una nueva Liga Endesa, para ello tienen que ser listos. Ese mismo adjetivo debe ser el que defina a los jugadores locales. El Fuenlabrada debe aprovechar esta situación para ganar, lo que sería ideal para sus opciones de play-off y su moral.