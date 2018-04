Guía Playoffs NBA 2018: Oklahoma City Thunder vs Utah Jazz, el duelo más salvaje del oeste

Después de un final de temporada dramático donde se decidieron todos los cruces de la conferencia oeste en el último día de regular season, es hora de reflexionar sobre lo sucedido y de analizar los resultados de esta grandiosa campaña. Oklahoma City Thunder y Utah Jazz se enfrentarán en la primera ronda de playoffs, al concluir la temporada como cuartos y quintos de conferencia respectivamente. Dos estilos opuestos de jugar al baloncesto, una eliminatoria entre un equipo que prometía más de lo que finalmente ha sido (Thunder) frente a una de las sorpresas de la temporada (Jazz). Sin embargo, ¿cuáles son las claves de la eliminatoria?

Segundas espadas de Oklahoma

La importancia de Russell Westbrook en los Thunder es más que obvia, es el jugador franquicia de Oklahoma y todas las opciones de los de Billy Donovan pasan por el bueno de 'Russ'. Sin embargo, ante unos Jazz que defienden de manera exquisita y que intentarán apagar al base dentro de sus posibilidades, se presenta vital la aportación de las otras dos espadas del equipo; Paul George y Carmelo Anthony.

George y Anthony, esta temporada con los Thunder. Foto: NBA.com

En el caso de George, ha completado una buena campaña en lo referente al aspecto anotador, y sobre todo defensivo. Sin embargo, los problemas con el tiro en las últimas semanas y sus declaraciones posteriores ante los medios son un indicador de que el escolta no está en el mejor momento de la temporada. Su estado de forma y la defensa sobre Donovan Mitchell serán cruciales para las aspiraciones de los Thunder. El ex de los Pacers es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, y su reto de parar a uno de los mejores rookies de los últimos años se presenta como uno de los grandes alicientes de la serie.

La situación de Carmelo Anthony es diferente a la de su compañero. Carmelo ha bajado sus prestaciones, está tirando peor y sobre todo no está siendo influyente en el juego de los de Oklahoma. Llegados a este punto y con poco tiempo para revertir la situación, Anthony deberá estar más acertado desde la línea de tres puntos para abrir el juego a sus compañeros, ya que de lo contrario limitará mucho las penetraciones de Westbrook y las ventajas que se pueden generar a partir de diversas situaciones.

Defensa de los Jazz

Desde la vuelta de Rudy Gobert, la defensa de los Utah Jazz ha sido indudablemente la mejor de toda la NBA. El pívot francés es el ancla defensiva de los de Utah, el que da sentido a todo el sistema de Quinn Snyder y el que puede poner en más apuros a los Thunder. Basta con ver un encuentro de los Jazz para darse cuenta del poder intimidatorio que ejerce Gobert sobre los penetradores, haciendo que cambien de idea en muchas ocasiones o que simplemente tomen malas decisiones. Sin embargo, hay vida más allá de Rudy. Con una plantilla repleta de buenos defensores como Ricky Rubio, Jae Crowder, Derrick Favors e incluso el novato Donovan Mitchell, el entramado defensivo de la franquicia de Salt Lake City es el principal arma que tienen para llegar lejos esta post temporada.

Snyder se ha destapado como uno de los mejores entrenadores de la liga. Foto: Getty Images

El trabajo que pueda realizar el 'backcourt' de Utah para parar a Russell Westbrook será vital para tener opciones, así como el desempeño de Ingles sobre un jugador más atlético como Paul George.

La importancia de Steven Adams

Es obvio que la figura de Gobert es un factor determinante en la serie, ya que además de su defensa tendrá que verse las caras con otro 'cinco' rocoso como Steven Adams. La envergadura de Gobert supera a la del neozelandés, pero la diferencia entre ellos se ve compensada por los kilos de Adams. El de Oklahoma tiene uno de los roles más importantes dentro de su equipo, dado que es uno de los jugadores en los que más responsabilidad recae; en un quinteto compuesto por jugadores exteriores, Adams tiene que hacerse dueño de la pintura en cada encuentro, de el depende cargar el rebote ofensivo y por supuesto el defender el rebote en defensa. Uno podría llegar a pensar que es demasiado para un solo jugador, pero la verdad es que el neozelandés cumple su función a la perfección y se ha convertido en un 'cinco' de muchas garantías.

Sin embargo, la serie no será nada fácil para él. No sólo tendrá que batirse a un Rudy Gobert que llega en una forma brutal, si no que también tendrá que tapar las carencias de Carmelo Anthony ante un jugador más físico como Derrick Favors. Es difícil imaginar que uno del puntos fuertes del sistema de Snyder no pase por Favors y su emparejamiento con Carmelo.

Acierto de Ricky Rubio

A pesar de tener un inicio de temporada malo, el base español ha completado unos meses magníficos, sobre todo después de diciembre. Rubio ha dado un paso adelante en su faceta anotadora, encestando con buenos porcentajes y estableciendo una conexión brutal con Donovan Mitchell. De hecho, se ha visto algo que el de El Masnou no había mostrado nunca en su carrera como jugador; regularidad. Regularidad anotando, regularidad desde la línea de tres, más sólido en sus penetraciones a canasta, pero sobre todo libre de lesiones. Si consigue mantener el nivel que ha dado esta campaña los Jazz son una amenaza verdadera para cualquier franquicia del oeste, no sólo para los Thunder.

Ricky Rubio ha finalizado el año de manera espectacular. Foto: Getty Images

Además del aspecto anotador, otro deber de Rubio en esta serie será la defensa sobre Westbrook. Ricky ha secado a muchas de las estrellas de la liga esta campaña, pero Russ es un jugador diferente, con un físico privilegiado y que tan sólo unos elegidos pueden frenar.

El factor Donovan Mitchell

Pocos auguraban la explosión de Mitchell, un rookie seleccionado en el número 13 del pasado draft y que ha tapado e incluso superado a Hayward tras marcharse de los Jazz en verano. El bueno de Donovan es un anotador compulsivo que ofensivamente lo hace todo de manera espectacular, con movimientos dignos de los mejores de este deporte y que ha liderado a Utah en anotación. Sin embargo, es incierto el rendimiento que puede dar en playoffs, dada su inexperiencia y el cambio de registro desde la temporada regular a un partido de post temporada.

A pesar de esto, el carácter de Mitchell y su actuaciones en el 'clutch' hacen vislumbrar a un jugador que puede crecerse en un partido a vida o muerte. El rookie no tiene problemas en asumir responsabilidades cuando nadie quiere la pelota y se ha comprobado que se crece en situaciones de tensión máxima. Previsiblemente será Paul George el que lo defienda, por lo que Mitchell tendrá un reto mayúsculo ante el mejor defensor exterior de la liga. Este duelo será crucial para el devenir de la serie y las opciones de ambos conjuntos.

Una eliminatoria sin favorito

Tras analizar los puntos clave de una de las series a priori más disputadas de primera ronda, toca hablar de favoritos y predicciones. El talento de la plantilla de los Thunder es indudablemente mayor que el de los Jazz, con el big three como máximo exponente. Sin embargo, el conjunto de Utah y su juego coral ha llegado hasta el final de campaña en una forma espectacular, mejor aún que los de Oklahoma. El factor cancha a favor de los Thunder tampoco parece un factor decisivo, dado que los Jazz son uno de los mejores equipos de la liga a domicilio.

Observando la serie entre ambos equipos durante la temporada regular, es favorable a los de Billy Donovan tras vencer en tres de los cuatro enfrentamientos ante los Jazz. Aún así, el último partido entre ellos se disputó el 23 de diciembre, y en varios encuentros causó baja un Rudy Gobert que a partir de diciembre impulsaría a sus Jazz a una racha increíble. Han cambiado demasiadas cosas de diciembre como para sacar conclusiones de los enfrentamientos directos entre ambas franquicias.

Por tanto, ¿hay algún favorito? No, y eso es lo que hace a esta serie una de las más atractivas de primera ronda.