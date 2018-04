Guía Playoffs NBA 2018: Philadelphia 76ers vs Miami Heat, la primera prueba para 'The Process'

Google Plus

El duelo que nos deja el tercero vs el sexto clasificado del Este es un interesantísimo Sixers vs Heat, el proceso contra un equipo con un pasado repleto de gloria y éxito pero que no ha dicho su última palabra en este presente más austero que le ha tocado vivir.

Los de Philadelphia llegan con la moral por las nubes tras el récord de las dieciséis victorias consecutivas pero con la baja de Embiid. Por su parte los de Miami llegan sin presión alguna y con ganas de demostrar que son una plantilla que, pese a la ausencia de focos a su alrededor, tiene mucha calidad y que pueden hacerle frente a cualquiera.

Trust The Process

Los Sixers vuelven a disputar una ronda post-temporada cinco años después. Por fin, 'The Process' ve la luz al final del túnel tras un largo camino que ha sido de todo menos bonito.

El primer movimiento fue traspasar, en pleno Draft, a Holiday a New Orleans a cambio de Nerlens Noel. Esa campaña los Sixers finalizan con el, hasta ese momento, peor récord de la historia de la franquicia, 19-63 y sin poder ver debutar a su fichaje estrella, Nerlens Noel, debido a una lesión de rodilla.

Al año siguiente, en el Draft de 2014, Philadelphia eligió a un tal Joel Embiid en el puesto tres y a Elfrid Payton. A este último lo traspasaron a Orlando a cambio de Dario Saric. Sin embargo, ninguno de las dos nuevas adquisiciones debutarían ese año con el equipo, puesto que Saric siguió un año más en Europa y Embiid cayó lesionado jugando con su universidad.

En el año 2015, el equipo acababa con el peor récord en la historia de la NBA, 10-72, mientras Saric continuaba en Europa y Embiid recaía de su lesión.

En 2016, los Sixers escogen a Ben Simmons, que se fracturó el quinto metatarsiano de su pie en pretemporada y también se quedaba en blanco en su primer año en la liga.

Parecía que la maldición de los Sixers no tenía fin, pero en esta temporada 17-18, el proceso consigue reunir a todo su elenco de talento joven y descarado (Embiid, Simmons, Saric, Fultz...) acompañados de otros jugadores con experiencia como Redick, McConnell, Belinelli para formar un bloque compacto y sólido. The Process is coming.

Miami Heat, dispuestos a hacer mucho ruido

Pese a no haber tenido un camino tan largo y tedioso como los Sixers, los Miami Heat también han tenido que superar una serie de adversidades en estas dos últimas temporadas que comprometieron el rumbo de la franquicia en las temporadas venideras.

Con el adiós de Wade rumbo a Chicago y con la baja indefinida de Bosh debido a sus problemas de salud, parecía que la época gloriosa del Big Three que había dado dos anillos y cuatro finales en cuatro años a los de Florida parecía llegar a su fin definitivamente y que llegaba un largo proceso de reconstrucción.

De la noche a la mañana y con estas dos bajas que trastocaban todos los planes habidos y por haber, los Heat construyeron un nuevo equipo de la noche a la mañana firmando a jugadores de la agencia libre como por ejemplo Dion Waiters, James Johnson, Wayne Ellington, entre otros. Ahora, el nuevo big three de Miami giraba en torno a Haslem, Whiteside y Dragic.

Tras una primera vuelta desastrosa, 11-30, los de Miami le dieron la vuelta a la situación y acabaron con un 41-41, no obstante, esta evolución no tuvo el premio de PO.

Ya en esta temporada, en la 2017-2018, los Heat han seguido una línea bastante regular durante todo el año manteniéndose en puestos de PO y clasificándose como sextos en la Conferencia Este con un récord de 44-38.

Ahora ya, una vez clasificados para Playoffs y con la vuelta a casa del hijo pródigo, Dwyane Wade, los chicos de Spoelstra prometen dar mucha guerra y frenar el proceso. Tienen mucho que ganar y muy poco que perder.

Philadelphia Sixers vs Miami Heat, claves de la eliminatoria

Los Sixers llegan a la primera ronda de estos Playoffs 2018 lanzados tras cosechar dieciséis triunfos en los últimos dieciséis partidos de la fase regular. Sin duda, un hito único en la historia de la franquicia que además ha servido para avivar más aún la fe de sus aficionados en The Process.

La franquicia de Philadelphia cuenta con una baja muy sensible para esta eliminatoria. Resulta que el camerunés Joel Embiid, se fracturó la órbita de su ojo izquierdo en un partido tras recibir un cabezazo de manera accidental de su compañero Markelle Fultz. El tiempo de baja estipulado para el pívot era de unas cuatro semanas, de modo que tiene complicado llegar a esta ronda.

La baja del africano supone un duro revés para el equipo, ya que no poder contar con él supone no tener en tus filas al máximo anotador del equipo, promedia 22.9 puntos por partido esta temporada, al máximo reboteador (11 por partido) y al máximo taponador (1.8 por partido).

La ausencia del pívot va más allá de las estadísticas ya que deja un vacío difícil de suplir ya que por él pasan la mayoría de balones en ataques, juega al poste bajo como pocos debido a un dotado juego de pies y manejo de balón y domina el pick and roll a la perfección y además supone una amenaza exterior gracias a su gran acierto desde más allá del arco.

En defensa, no solo aporta rebotes o tapones sino que también hace un gran papel intimidando en las penetraciones de los rivales, obligándoles a tener que volver a sacar el balón fuera o bien provocando un descenso en el porcentaje de acierto de los rivales en tiros cerca de la canasta. Sin duda, esta baja deja huérfano el juego interior de los Sixers.

No obstante, los chicos de Brett Brown tienen muchas armas para poder hacer daño y seguro que las usan. Por una parte, cuentan con jugadores especialistas desde la línea de tres que no dudan en anotar si les dejas medio centímetro para levantarse; estos especialistas son JJ Redick y Marco Belinelli. Uno parece estar viviendo una segunda juventud y el otro por fin ha encontrado un equipo en la NBA que entienda su juego.

Además, los de Philadelphia cuentan con otro factor determinante como es Ben Simmons. El australiano ha hecho una gran temporada en su primer año en la liga y ha sido junto a Embiid, el gran referente en el ataque. Es capaz de anota, pero también reparte asistencias casi con la misma facilidad que penetra al aro; por no hablar de su sacrificio cargando el rebote, tanto en ataque como en defensa.

Es cierto que el base no es un gran tirador de tres, es más, en circunstancias normales en un partido no suele buscar ese lanzamiento, pero tampoco necesita crear esa situación para ser determinante e imprescindible en el juego de su equipo. 15.8 puntos con un 54.5% en TC, 8.1 rebotes y 8.2 asistencias de media por partido en los 81 encuentros de RS que ha disputado, son su carta de presentación para estos Playoffs.

Como último apunte acerca de los Sixers, decir que tienen un roster muy completo con un banquillo que suele responder ante la exigencia del encuentro. Este cuenta con hombres con experiencia en la liga como por ejemplo McConnell, Ilyasova, Covington y Holmes entre otros.

Por su parte los Miami Heat llegan a estos Playoffs tras clasificarse en la sexta posición con un balance de 44-38 y con un promedio de 103.4 puntos por partido. Con este récord, son la segunda franquicia con menos vitorias de las dieciséis que se han metido en las eliminatorias, solo por detrás de Wizards que han conseguido cuarenta y tres.

La franquicia de Florida llega a la post-temporada sin hacer mucho ruido y sin tener la presión de los focos encima. Esto es probable que se deba a que ya no tiene las estrellas que tenía antaño con los Lebron, Bosh, Wade a pleno rendimiento... o bien se deba a que nadie cuenta con ellos para hacer algo importante en estos PO.

Los Heat tienen en Goran Dragic a su máximo anotador y asistente con 17.3 puntos y 4.8 asistencias por partido. Mientras que su máximo reboteador es Hassan Whiteside con 11.4 rebotes por encuentro. No obstante, este equipo se caracteriza por ser un bloque sólido que antepone el éxito colectivo al individual y por tener a un único líder.

Este líder es Erik Spoelstra, el técnico de Oregon cumple su décima campaña allí y está haciendo una labor asombrosa, ya que lo que para otros es un proceso de reconstrucción largo y tedioso que dura varios años en tierra de nadie, para él es una temporada en la que, aunque no tenga súperestrellas en la plantilla, van a plantar cara en cada partido y van a luchar por llegar lejos en PO.

Para esta eliminatoria, los Heat cuentan con la baza de Whiteside, ya que con la ausencia de Embiid el pívot de Carolina del Norte puede resultar decisivo tanto en defensa imponiendo su ley capturando rebotes e intimidando en las penetraciones como en ataque, ya que los Sixers sufren mucho atrás con las ausencias del camerunés.

También tienen la baza de contar con hombres con mucha experiencia en la liga como Dragic, probablemente el mejor base europeo a día de hoy, y gente la cual ya sabe lo que es conquistar un anillo con esa camiseta como son Dwyane Wade y Udonis Haslem, auténticas leyendas de la franquicia y de la liga.

Ahora bien, las opciones que pueda tener Miami de llevarse esta eliminatoria se van a basar en la gran defensa a la que acostumbran, en el saber leer y atacar las debilidades del rival -está por ver cuánto jugará Whiteside, ya que últimamente suele pasar más tiempo en el banquillo que jugando debido al small-ball de los suyos-, en la experiencia que pueda aportar en los momentos delicados Wade y en una buena circulación de balón para que no recaiga todo el peso del ataque en Dragic y le resulte más difícil el trabajo a la defensa.