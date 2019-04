Rajon Rondo contra Ray Allen: el lío que no cesa

Es públicamente conocida la apatía que guardan algunos miembros de los últimos Celtics campeones hacia uno de sus ex compañeros: Ray Allen. El que para muchos es el mejor triplista de la historia fue el primer miembro del Big Three que abandonó Boston para poner rumbo a Miami, en donde conquistaría un nuevo título de la NBA con los Heat de LeBron James.

Desde el instante en el que Allen decidió marcharse sus compañeros de los Celtics lo entendieron como una traición a la hermandad que tenían formada en Boston, su salida del equipo hizo que el proyecto que había tocado techo en 2008 comenzase a desmoronarse definitivamente.

Jugadores tan importantes como Kevin Garnett o Paul Pierce han reconocido su nula relación con él, aunque especialmente dolido se mostró Rajon Rondo, quién evitaba en todo momento pronunciar su nombre cuando era preguntado por Ray Allen. Las últimas declaraciones del actual base de los New Orleans Pelicans han dejado en evidencia que su relación aún es mala.

El Big Three de los Celtics junto con Rajon Rondo | Foto: Steve Babineau/NBAE via Getty Images

El libro de la discordia

En los últimos días se hacía pública la noticia de que Ray Allen presentará un libro el próximo 27 de marzo: "From the Outside: My Journey through Life and the Game I Love", una obra que narrará algunos de los episodios más significativos de su vida. Pese a no haber salido a la venta todavía, ya se ha filtrado parte del contenido del libro en el que precisamente la figura de Rajon Rondo no queda en buen lugar.

La rumorología apunta a que, en su nueva obra, Ray Allen ataca a la persona de Rajon Rondo señalando su carácter ególatra y asegurando que el base comentaba en el vestuario que él fue quién condujo a los Boston Celtics al campeonato. Asimismo manifiesta que en 2011 los Celtics no consiguieron el traspaso de Chris Paul porque Doc Rivers, por aquel entonces entrenador del equipo, no quiso enviar a Rondo a los Pelicans para no "hacerle eso" a Monty Williams, técnico de los Pelicans esos días.

Ray Allen enfrentándose a sus antiguos compañeros con los Miami Heat | Foto: Brian Babineau/NBAE via Getty Images

Estas supuestas críticas de Ray Allen han sido muy mal recibidas por Rondo, quién no se cortó la lengua y respondió a su ex compañero en The Boston Globe. "No sé si es algo financiero, no sé si es un asunto mental. Quiere seguir siendo relevante. Yo sí sé quién soy. No trato de ser alguien que no soy. No puedo decir lo mismo de él. Él busca atención. Simplemente quiere atención" apuntó el base de los Pelicans al medio de Boston.

Irónicamente Rondo también quiso pedir una compesación económica por ser el responable de la publicidad que está obteniendo el libro. "Necesito un porcentaje de las ventas. Que su gente se ponga en contacto con mi gente. Solo ha obtenido publicidad cuando ha mencionado mi nombre" bromeaba Rajon Rondo.

Una difícil reconciliación

En su entrevista con The Boston Globe el base de los Pelicans también quiso destacar que estaría dispuesto a hablar con Ray Allen para acercar posturas. "Solo quiero hablar con él hombre a hombre. No tengo ningún problema con él" comentaba Rondo quién no descartaba una posible reconcilación entre ambos.

Sin embargo Rondo no pudo evitar mostrar su enfado con su ex compañero ya que según él "lo apoyó más que nadie en el equipo". Los numerosos frentes abiertos en la relación hacen que sea difícil pensar en una reconciliación a corto plazo, tanto con Rondo como con el resto de sus compañeros de equipo. La salida de Ray Allen de los Celtics está considerada por sus ex compañeros como una traición que jamás podrán olvidar.