NBA Draft 2018: Cleveland Cavaliers, un pick 8 para reconstruir sin LeBron James

Google Plus

El pick de los Nets. El famoso pick de este año. El último de aquella magnífica -una más- transacción de Danny Ainge con la franquicia Brooklyn. Una elección que ha involucrado a tres equipos: pasó de Brooklyn Nets a Boston Celtics y de ahí a Cleveland Cavaliers. Con varias leyendas y estrellas de la NBA de por medio, del nivel de Paul Pierce, Kevin Garnett, Kyrie Irving o Isaiah Thomas.

Toda esta historia desemboca en uno de los drafts más potentes de este siglo, o por lo menos eso es lo que se espera. El final de la ecuación ha dado un puesto número ocho que tienen en propiedad Cleveland Cavaliers. Con la posible salida de LeBron James de la franquicia de Ohio a la vuelta de la esquina y su consiguiente reconstrucción sobre la mesa.

Se le queda un sabor amargo a los Cavs por no tener una elección más alta, pero la esperanza de poder conseguir algo muy positivo para los próximos años.

Necesidades de Cleveland Cavaliers

El roster de los Cavs para la temporada que viene es una incógnita. Más aún, después de la imagen dada durante esta temporada y la posible marcha de LeBron James. A la que se le puede sumar la de Kevin Love y Rodney Hood, que ha tenido un papel demasiado secundario en Cleveland pero que demostró en Utah que es un seguro en la anotación.

Por todo ello, los Cavs necesitan de todo, pero sobre todo un jugador que asuma responsabilidades y aporte puntos, muchos puntos. Un talento sobre el que construir el nuevo proyecto, alguien que asegure anotación y le dé equilibrio al equipo. Sobre todo en posiciones exteriores, que están peor cubiertas.

Por esto es que su pick se ha quedado demasiado atrás para lo que necesitan. Deben conseguir el mejor jugador disponible para su elección y lo que les vendría de perlas sería un exterior. Es posible que tengan que tomar algún riesgo en este draft que podrá salir bien y comenzar desde ya a plantearse objetivos y plazos o que les salga mal y tiren un año a la basura, esperando próximas temporadas.

Posibles elecciones

Hay un amplio abanico de nombres, que se irá desvaneciendo conforme avance la noche del draft. Los jugadores que mejor se acoplan a las necesidades de Cleveland Cavaliers son:

Michael Porter Jr. Alero de 19 años y 2'08m. Talento top-3 que no se espera que esté tan alto por haberse perdido prácticamente la totalidad de la temporada por una hernia discal. También hay que recordar que no ha ido recientemente a un workout por problemas en su cadera, lo que podría hacer que bajase algún puesto más y llegar a Cleveland. De todas formas, él se siente optimista. Se le ha considerado el jugador con más talento de esta hornada.

Trae Young. Base de 19 años y 1'88m. Ha sido el máximo anotador de esta temporada en la NCAA con 27.4 puntos de promedio, pero no solo eso, también ha sido el máximo asistente de la liga universitaria con 8.8 pases de canasta por partido. Es un talento hecho para aniquilar al rival en ataque. Se complementaría muy bien con los bases que tiene en plantilla la franquicia de Ohio y podría ser el referente que buscan para liderar al equipo.

Mikal Bridges. Alero de 21 años y 2'01m. Por su edad es un jugador que puede aportar grandes cosas desde su primera temporada. Ayuda en ambos lados de la cancha ya que tiene tanto tiro exterior como una buena defensa. Los Cavs podrían formar un buen quinteto defensivo con él en pista, sin descuidar la anotación. Por ello encajaría en el perfil de las necesidades de los de Ohio.

Collin Sexton. Base de 19 años y 1'91m. Sexton asegura mucho talento desde la posición de base y un gran carácter. Acapara mucho balón en ataque, siendo la anotación su principal arma. Su promedio en puntos este año ha sido de 19.2 por partido, aunque su porcentaje de triple no ha sido del todo bueno, convirtiendo el 33.6% de tiros desde la larga distancia.

Mohamed Bamba/Wendell Carter Jr. Los Cavs andan necesitados de talento exterior, pero en caso de no poder conseguir un jugador que se adecúe a ello, también pueden elegir con su pick a uno de estos dos interiores. Los Cavaliers deben ir a por la mejor opción que haya en ese momento, así que no sería raro que si los exteriores que queden en ese momento no convencen a la franquicia, vayan a por Mo Bamba o Wendell Carter Jr. Ninguno de ellos ha demostrado ser un gran anotador, pero sí intimidadores y reboteadores.

¿Se quedará Cavs con el puesto ocho?

Aun está por ver qué decisiones se toman esa noche. Podría existir alguna sorpresa y ver algún intercambio de posiciones. En el caso de Cleveland Cavaliers tendrán que ver si les interesa más elegir a más de un jugador después del octavo puesto o quedarse con su único pick.

Todo hace indicar que lo ideal es mantener esa octava posición y pescar el mejor talento que quede disponible. La noche del jueves 21, viernes de madrugada, comenzará la reconstrucción y la vida post-LeBron, otra vez.