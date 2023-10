Luces y sombras moradas en el Nou Congost

La derrota del Zunder Palencia frente al BAXI Manresa es la quinta de los castellanos en la Liga Endesa, haciendo pleno negativo y ocupando la última posición de la tabla, compartida con el Covirán Granada, que se encuentra en la misma situación. En el partido de hoy se han visto luces y sombras, en un Zunder Palencia que ha estado brillante desde el exterior, pero muy débil en la pintura.

Las luces

El mejor del encuentro, sin duda alguna, ha sido Keye Van der Vuurst. El neerlandés, con 19 puntos y ocho asistencias, se ha echado a la espalda el peso del equipo ante la poca presencia de Franke. Desde la línea de triple ha estado magnífico, clavando dos triples desde aproximadamente ocho metros, que levantaron a los escasos aficionados palentinos en el pabellón. La visión de juego de Keye ha sido crucial, filtrando grandes pases entre líneas y conectando muy bien con Pasecniks. El letón ha sido hoy el pívot de referencia, muy centrado en ataque (12 puntos), aunque superado en el ámbito reboteador. Hasta 14 han sido los rebotes que el Manresa ha ganado en campo rival, aunque de todas maneras, Anzejs no es el único culpable, pues ha contado con poco descanso.

Chumi Ortega ha hecho su mejor partido en la ACB con la elástica morada, anotando 16 puntos, y de nuevo mostrando su garra. El de Yecla no ha dejado un rebote sin pelear, y ha conseguido mantener al Zunder Palencia en el partido durante los compases más duros del mismo. Después de un arranque duro, en el que el murciano había adoptado un rol de rotación, hoy se ha liberado clavando varios triples de esquina, y a pesar de no poder dar la victoria a su equipo, ha sido junto a Van der Vuurst de lo más destacado del equipo.

Los tonos grises

Las tonalidades grises del equipo hoy, han sido Haarms, Kamba, Brown y Franke. Su anotación no ha sido desastrosa, pero se han visto eclipsados por Pasecniks, Chumi y Van der Vuurst. La anotación de todos fue la misma, ocho puntos, pero las sensaciones que transmitieron en el campo no fueron positivas. Matt Haarms estuvo torpe en el bloqueo, principal labor del pívot en este sistema de juego implantado por Marco Justo. Dos faltas en bloqueos directos, y otra en una penetración sumaron tres faltas en ataque, en un día nublado para Haarms, que al menos no estuvo desacertado y pudo colaborar con varias bandejas. Kamba, Brown y Franke simplemente no tuvieron su día, y a pesar de no hacer una mala labor, se vieron muy superados por Keye, que entendió a la perfección su desempeño.

Pérez y Badio celebrando una canasta | Foto: BAXI Manresa.

Las sombras

Agustín Ubal no contó con mucho tiempo de juego, por lo que su aportación fue indiferente (2 puntos). Este fue también el caso de Manu Rodríguez, que apenas contó con tiempo en el parqué y solo pudo colaborar con un triple de esquina. Vitor Benite tampoco tuvo su mejor día, con un 1/5 en tiros de campo, solo cinco puntos anotados, sumado al fallo que podría haber dado la victoria al Zunder Palencia en el último segundo.

Finalmente, y en un párrafo dedicado aparte, el que peor rendimiento ofreció fue Tanner Leissner. El texano anotó sus primeros dos puntos en la Liga Endesa después de cinco partidos, pero tras esa bandeja, no volvió a sumar más puntos a su casillero en 17 minutos de juego. El rendimiento de Leissner está siendo muy cuestionado por la afición castellana, pues se encuentra desafinado, y con poca aportación, llegando a Palencia como uno de los pilares del proyecto. La baja de Ndiaye hoy le dio una oportunidad para acallar las críticas en cuanto a su figura, pero no fue capaz y finalmente Mathieu Kamba tuvo que ocupar su plaza, aunque tampoco estuvo mucho mejor.

Lo del americano comienza a preocupar entre el cuerpo técnico, pues un jugador que ha dejado tantas buenas sensaciones durante su trayectoria deportiva está resultando dar un nivel mucho inferior al esperado. Se considera que su mal juego puede ser consecuencia de la espiral de negativismo en la que Tanner ha entrado durante las últimas jornadas, pues no ha conseguido aclimatarse a la ciudad castellanoleonesa y se empieza a cuestionar sus actuaciones desde que forma parte de las filas moradas. Trabajar el aspecto psicológico en el deporte es igual de importante que el físico, por lo que no sería de extrañar si el Palencia comienza a trabajar con Leissner este ámbito para que vuelva a dar su mejor nivel.

Haciendo un balance general, ha sido un buen partido de los morados, que a pesar de no conseguir la victoria, han vuelto a pelear y a rozar el triunfo. El próximo fin de semana es crítico para el estado anímico del club, pues una victoria ante un rival directo como es el Río Breogán puede ser un subidón para los palentinos, y así conseguir meterse de lleno en la lucha por la permanencia.