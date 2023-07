Marco Justo: ''Quiero jugadores capaces de captar mi filosofía''

El Zunder Palencia hizo hace unas semanas oficial la contratación de Marco Justo, el nuevo entrenador del equipo de la ciudad tras la marcha de Pedro Rivero a Movistar Estudiantes. El natural de Las Palmas de Gran Canaria ha sido parte del Lenovo Tenerife durante 10 años en calidad de entrenador asistente. Tras cerrarse la etapa más larga de su carrera profesional en los banquillos, se prepara para ser por primera vez el primer entrenador de un equipo ACB. En el día de hoy se ha presentado a Marco en el Pabellón Municipal de Deportes, donde ha respondido a las preguntas de los medios durante media hora. Gonzalo Ibáñez, presidente del Zunder Palencia, aseguró al principio de la comparecencia que el perfil de entrenador buscado era el de una persona joven, con hambre y ganas de crecer junto al equipo. Según el presidente de la institución palentina, Marco reunía todas estas cualidades, lo que les decantó por su fichaje.

Gonzalo Ibáñez también confirmó que la campaña de abonados se lanzará a comienzos de la próxima semana, una noticia que los palentinos esperaban con ganas, pues con motivo del ascenso a la Liga Endesa se espera que se bata el récord histórico de abonados.

Las palabras del nuevo técnico morado

Marco se ha sentido muy apoyado por parte del equipo, y está muy agradecido por la confianza que tuvieron Urko Otegui y Gonzalo Ibáñez desde el momento que las negociaciones comenzaron. Según el nuevo entrenador del equipo morado, todas las referencias previas que tenía sobre el equipo y la ciudad eran excelentes. Entre ellas, la de Joaquín Prado (ex-entrenador del Palencia y actual entrenador de la Sub 20) pues Marco fue su entrenador asistente en la Sub 20 durante los Europeos de 2022 y 2019.

El nuevo entrenador del Palencia Básket ha ratificado ser un entrenador defensivo, que busca encontrar una tranquilidad en la defensa sobre la que poder construir un juego ofensivo y así adaptarse a cualquier estilo que pueda plantear el equipo rival. A pesar de no haber dirigido nunca un equipo de ACB, el canario se siente ilusionado y tranquilo, pues cree que es el mejor proyecto posible para él. Aún no se marca objetivos a largo plazo, y prefiere centrarse en construir una plantilla competitiva para la máxima división del baloncesto español, pues el día 14 comienza la pretemporada y la plantilla debe estar confeccionada al 100%.

El míster añadió: ‘’Las renovaciones y los fichajes no solo estarán dirigidas al ámbito defensivo. Quiero jugadores capaces de captar mi filosofía y nuestras normas defensivas. Enfrentándonos al tipo de rivales que nos vamos a enfrentar, no podemos defender igual a todos los jugadores. Eso va a requerir una capacidad de adaptación. Intentaremos tener un repertorio defensivo adecuado.’’

El palmense no se siente asustado por el presupuesto inferior del Palencia. A pesar de estar a rebufo de los grandes equipos de la liga, cree fielmente que se podrá hacer un buen mercado de fichajes y la directiva conseguirá reforzar al equipo con lo necesario para cumplir todos los objetivos. Uno de los posibles fichajes que más han sonado durante estos días ha sido el de Matt Haarms, pívot neerlandés de 2,21 que es un gran defensor y se adapta perfectamente a la filosofía de Marco Justo. No ha querido entrar en profundidad en el tema, pues según él no se pueden controlar las supuestas filtraciones de la prensa, por lo que prefiere hablar de los jugadores que oficialmente son parte del equipo, como el recién llegado Franke.

Marco Justo estrechándole la mano a Gonzalo Ibáñez | Foto: José López.

El recien presentado añadió: ‘’Prefiero hablar solo de jugadores que formen parte de la plantilla. Esta tarde se hará oficial el resto del staff. Hemos apostado por la experiencia en ACB, caras conocidas que estén informados sobre otros equipos, que conozcan a los árbitros. Esos han sido los criterios sobre los que nos hemos basado. El segundo entrenador será Fran Hernández.’’

Fran Hernández era hasta el pasado 28 de julio, segundo entrenador del San Pablo Burgos desde 2015. Cuenta con una experiencia de ocho años en la ACB, que destaca en su currículum junto a varios títulos como un bicampeonato de la Champions League en 2020 y 2021, o la Copa Internacional FIBA en 2020.

Después de su intervención en rueda de prensa, Marco Justo tuvo la oportunidad de disfrutar del que será su próximo pabellón, al que por cierto, le están cambiando el parqué. Ha posado con la bufanda palentina para que los medios puedan tomar varias instantáneas del momento. Sin duda, ha demostrado ambición e ilusión en su primera rueda de prensa como técnico del Zunder Palencia.