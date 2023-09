Monbus Obradoiro 84-64 Zunder Palencia: Una agria carta de presentación

Los palentinos se estrenaron en la máxima categoría del baloncesto español ante el Obradoiro, en el Pabellón Multiusos Fonte do Sar. El Obradoiro avasalló al conjunto morado, que se vio superado y muy falto en defensa. Para el recuerdo quedará la canasta de Pasecniks que abrió el marcador, primeros puntos del equipo castellano en la Liga Endesa.

Un debut con ''más sombras que luces'''

La primera mitad fue letal para el Zunder, pues los santiagueses anotaron con consistencia durante ambos cuartos, y la mentalidad defensiva impuesta por Marco Justo no cuajó, dejando en evidencia a un equipo que, quizá atacado por los nervios, encajó 47 puntos en la primera mitad. Washington, recién llegado al Obradoiro, estuvo muy acertado desde el perímetro y fue una amenaza constante. Durante el primer cuarto el equipo morado no estuvo desatinado del todo, pues siguió el ritmo local, con una corta distancia de apenas ocho puntos. La ventaja visitante aumentó en un segundo cuarto con muchas pérdidas para el Palencia, y tras los contraataques y la gran anotación exterior de Obradoiro, ambos equipos se marcharon a vestuarios con un 47-31 en el marcador que dejaba todo de cara para los santiaguinos.

Marco Justo hablando con sus hombres en un tiempo muerto | Foto: Zunder Palencia.

El comienzo de la segunda mitad fue un reflejo de lo ocurrido durante el primer periodo. La apisonadora gallega no se detuvo y la ventaja siguió incrementando hasta llegar a los 27 puntos. Los visitantes se descosieron ante el buen movimiento de balón y el gran acierto de Obradoiro, cuajando en este periodo sus peores minutos del encuentro. El último cuarto arrancó con todo el pescado vendido, por lo que con la presión relajada, el Zunder Palencia lideró en anotación y a diferencia del anterior tiempo, trazó sus mejores jugadas. Finalmente, el encuentro acabó con un 84-64 poco engañoso, y que expresó de manera certera el juego de ambos equipos.

En el Obradoiro, Washington destacó en su debut oficial con su nuevo equipo, anotando 12 puntos, aunque el acierto fue mayor por parte de Howard, que fue una máquina desde la línea de tres. El máximo anotador fue Tickle, con 15 puntos, en un partido en el que la anotación de los hombres de Moncho Fernández estuvo muy repartida.

En el Zunder Palencia, Vitor Benite fue sin duda el hombre del partido. Con 250 partidos a sus espaldas en la ACB, anotó 18 puntos y fue un seguro desde el exterior. Brandon Brown aún no ha cogido la tónica pero es participativo en el juego del equipo palentino. El que preocupa es Tanner Leissner, que parece no estar adaptándose al juego y comienza a preocupar después de una pretemporada poco ilusionante. Se espera más del texano, que tendrá que buscar cómo adaptarse si no quiere que sus compañeros le pisen los talones.

Al le quedan muchos retoques por hacer para terminar de cerrar un grupo que sea capaz de competir en la ACB. Los rivales han dejado claro ya en la primera jornada tener más nivel que en la LEB Oro. El próximo partido es en casa ante el todopoderoso Barça, que tendrá que reservar a sus piezas más importantes si dos días después quiere plantar cara al Real Madrid en casa de los blancos.