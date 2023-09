Las declaraciones postpartido del Zunder Palencia - Casademont Zaragoza

El Zunder Palencia disputó hoy su primer partido en el Pabellón Municipal de Deportes en la temporada 23/24 frente al Casademont Zaragoza. Los morados cayeron por tan solo cuatro puntos en un partido más que apretado y que acabó decidiéndose en la prórroga tras el empate sobre la bocina del Casademont Zaragoza en el último cuarto. Al finalizar el encuentro, Marco Justo y Porfirio Fisac atendieron a los micrófonos, y evaluaron el partido.

Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza

''Tenéis un entrenador que conoce perfectamente la liga y sabe lo que hacer''

Porfirio Fisac, ex-entrenador del Palencia Basket y actual míster del equipo aragonés fue el primero en comparecer ante la prensa.

Sobre lo especial que es Palencia para él: ‘’Quería ganar el partido, claro, pero es un club al que quiero mucho y que está haciendo las cosas muy bien. Para mí es un orgullo que estén en ACB y este va a ser un pabellón caliente, porque conozco a la gente de aquí y van a apretar mucho. En la Liga ACB si te quieres salvar, la clave está en casa. Si se pierde un día, al siguiente de nuevo todos a pelear. Va a ser un año muy importante, y los medios de comunicación tenéis que ayudar a que el equipo mantenga la categoría siendo positivos. Esto es como un juguete y tenéis que cuidarlo y aprovechar lo que tenéis en las manos.’’

Sobre la actuación del Zunder: ‘’Estuvo bien, tenían bajas importantes y aún un poco de falta de acople. Hemos empezado con buen ritmo desde el principio y hemos podido subir poco a poco las líneas. Luego, casi todo es gracias al jugadón de Yuste, que nos ha hecho entrar en el partido, sino era un partido que el Zunder tenía ganado.''

Cómo han cambiado las cosas desde que entrenaba al Palencia: ‘’Es otro mundo, cambian muchas cosas, el arbitraje, el contexto… Son situaciones distintas, y yo creo que es un equipo que va a ser sólido y que tiene las ideas muy claras, que va a jugar buen baloncesto, y esa es la filosofía del club tanto como del entrenador, porque creo que pueden hacer una buena temporada.’’

Su marcha del Palencia: ‘’En ese momento me llamaba un club que tenía una necesidad, era un club amigo y creí que aquí ya estaba todo muy bien encaminado. La facilidad y el diálogo que tengo tanto como con Villagrá (gerente del club) como con Gonzalo (presidente del club) o con Fernando, que en paz descanse, me ayudó, me entendieron y ya está.’’

Aparte de ganar en casa, ¿Qué se necesita para la permanencia?: ‘’Lo primero es que no haya lesiones, y que no haya percances. El grupo está bien armado, pero lo importante es que, cuando haya malas rachas, seguir siendo positivos. Creo que tenéis un entrenador que conoce perfectamente la liga y sabe lo que hay que hacer.’’

Marco Justo hablando con Tanner Leisnner | Foto: José López.

Marco Justo, míster del Zunder Palencia

''El partido lo hemos perdido con las faltas.''

Después de la intervención de Porfirio, el siguiente en pasar por delante de las cámaras era Marco Justo.

Las sensaciones de la pretemporada: ‘’Las sensaciones siguen siendo buenas. Hay pequeños detalles y errores que seguir mejorando, pero las sensaciones son buenas y la línea general es positiva sin tener aún a todos los jugadores disponibles, con tres semanas de preparación, todos los jugadores e incluso un entrenador nuevo. Creo que nos mantenemos en la misma línea, que es construir un equipo.’’

Sobre las bajas: ‘’Es complicado, pero no hay excusas, hay que seguir trabajando; estemos quienes estemos. Nos están ayudando Peñarroya y Hernán, y con el resto de jugadores de la primera plantilla, todos juntos tenemos que seguir creciendo.’’

Sobre la actuación de los neerlandeses: ‘’Keye ha tenido más protagonismo porque hoy Brandon no ha tenido su mejor partido, especialmente con el tema de las faltas. De Yannick ya se sabía que iba a ser importante tanto como en ataque como en defensa, y Matt ha demostrado que quiere ser una pieza importante del club.’’

Sobre la lesión de Iván Cruz: ’’Ahora mismo estamos pendientes de qué hacer, cómo hacer y con quién hacer. Evidentemente nos estamos moviendo, pero el problema no es que haya la baja de Iván, sino que no haya alguna más porque estemos sobrecargando a los jugadores de minutos. Necesitamos un fichaje nacional más de todas formas, por lo que habrá que esperar.’’

Sobre la predominancia del Zaragoza en la pintura: ‘’Creo que el partido no lo hemos perdido ahí. Lo hemos perdido en gastar faltas cuando no había que gastarlas. Hemos ganado en el rebote y hemos estado relativamente bien. Nos habría venido bien un par de pérdidas menos pero bueno, creo que la clave han sido las faltas.’’

Sobre el gran número de tiros exteriores del Zunder: ‘’No ha sido un planteamiento en especial, nuestra filosofía es compartir el balón y todos tienen que estar preparados para tirar. Intentamos buscar un balance, pero depende de las defensas y hoy hemos tenido más posibilidades desde la línea de tres.’’

Dónde reside la opción de la permanencia: ‘’La permanencia no está solo en casa, está en ganar el mayor número de partidos posible. El pabellón tiene que ser una fortaleza, pero aún así tenemos 34 partidos por delante, y hay que competir en todos.’’

El próximo partido en casa frente al Barça: ‘’Lo primero de todo, es que antes del Barça están la Copa Castilla, el Baskonia y el Obradoiro. Poco hay que decir cuando el Barça viene a tu casa, pero para el resto del staff y para mí, el partido contra el Barcelona queda muy lejos.’’

Matt Haarms saltando junto a Kravic en el saque inicial | Foto: Ferro Penico.

Matt Haarms en exclusiva para VAVEL

''Como equipo, hay ciertas cosas que aún necesitamos lograr.''

En VAVEL hemos tenido la oportunidad de que Matt Haarms hable exclusivamente para nuestros micrófonos y así charlar un rato con el pívot neerlandés de 2,21 recién llegado a Palencia desde los Fraport Skyliners alemanes.

Sobre sus sensaciones en Palencia: ‘’Me encanta, creo que es increíble. En nuestro último partido en Laredo, había un montón de aficionados del Palencia, aunque estuviese a tres horas en coche. Ver tanta gente en nuestro segundo partido de pretemporada es realmente fantástico.’’

Cómo se ha sentido hoy en el parqué: ‘’Individualmente me he sentido bien, pero creo que como equipo, hay ciertas cosas que aún necesitamos lograr. Es por eso por lo que jugamos estos partidos contra equipos tan buenos, tenemos muchas oportunidades y mucho tiempo para mejorar un poco nuestro nivel. Por ejemplo, durante la primera mitad, nos anotaron 11 contraataques. Si terminamos de perfeccionar cosas como esas, tendremos muchas más oportunidades de ganar partidos esta temporada.’’

Sobre su adaptación al baloncesto español: ‘’Es muy diferente. En Alemania era mucho más físico y aquí es como, un baloncesto más puro. Todos los jugadores a los que te enfrentas son muy inteligentes. Por ejemplo, hoy contra Kravic, si no prestas atención, se te va, porque es muy inteligente y sabe perfectamente lo que hacer. Tienes que mantener la concentración todo el rato, si no te marcan.’’

Los grandes rivales de la liga: ‘’Va a ser muy entretenido. Si jugamos en la misma liga significa que tanto ellos como nosotros nos merecemos estar ahí. Va a ser una gran oportunidad para probar nuestro nivel, sobre todo el partido contra el Barça. Jugar contra un equipo de alta calidad a principio de temporada es una gran oportunidad para saber dónde estamos.’’