El All-Star de Indianápolis 2024 se iniciaba este viernes con el protagonismo de los más jóvenes. Jugadores de primer año, de segundo año, y de la G-League, se midieron en un torneo formado por 4 equipos: Team Jalen, con Jalen Rose como entrenador; Team Tamika, entrenado por Tamika Catchings; Team Detlef, con Detlef Schrempf a los mandos; y por último el Team Pau, con Pau Gasol como entrenador. En cada partido de las semifinales, el primero que llegara a 40 puntos se llevaba la victoria, mientras que en la final, el campeón sería aquel que llegara primero a los 25 puntos.

El equipo de Jalen Rose contaba con Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) como jugador estrella, mientras que el de Tamika Catchings lo hacía con Paolo Banchero (Orlando Magic). Tras un buen inicio de los de Catchings, los de Rose lograron ponerse por delante con un gran Bennedict Mathurin (Indiana Pacers), que terminó el partido con 18 puntos y la canasta ganadora. En el equipo contrario el más destacado fue "Scoot" Henderson (Portland Trail Blazers) anotando 10 puntos. El resultado final fue de 40-35, en un partido que nos dejó momentos interesantes, como el pique entre Jaden Ivey (Detroit Pistons) y Bennedict Mathurin, algunas grandes canastas, y algún que otro fallo por “exceso de confianza”.

