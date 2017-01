Vitor Faverani ya es nuevo jugador del Barça Lassa

Fotografía: PhotoSilver (VAVEL.com)

El Barça Lassa ya tiene el refuerzo interior que llevaba tiempo buscando. Se trata del pívot brasileño Vitor Faverani, procedente del UCAM Murcia. El conjunto azulgrana ha pagado por el jugador que ocupa plaza de jugador formado localmente (cupo) más de 200.000 euros.

El jugador nacido en São Paulo (Brasil), ha superado con éxito la revisión médica esta misma mañana en las instalaciones del club azulgrana. Faverani llegó en el día de ayer a la Ciudad Condal sobre las 14:30h tras coger un vuelo en Alicante. Se trata de un jugador con mucha experiencia en España: ha jugado en Unicaja, Zaragoza, San Sebastián, Valencia y Murcia. En su carrera deportiva, tan sólo ha jugado en dos equipos no españoles, los Boston Celtics de la NBA y el Maccabi Electra.

El ya expívot de UCAM Murcia estaba promediando esta temporada con el conjunto pimentonero 9'7 puntos y 4'5 rebotes en Liga Endesa y 11 puntos y cuatro rebotes en Eurocup.

Probable marcha de Joey Dorsey

Una de los aspectos que ha hecho fichar a Vitor Faverani es claramente el bajo rendimiento del pívot Joey Dorsey. El americano promedia en Euroliga 3'8 puntos y 5'4 rebotes, pero su +/- en pista de promedio en dicha competición es de -13. El público del Palau Blaugrana se ha enfadado, y mucho, con él esta temporada tras fallar muchas situaciones sencillas.

Pero eso no es todo, Dorsey publicó el otro día en la red social Instagram que la culpa de su bajo rendimiento es de los servicios médicos del FC Barcelona, ya que según él, le hicieron jugar lesionado. Así fue el mensaje que escribió:

“Dejadme aclarar las cosas diciendo esto. El año pasado me desgarré casi todos los ligamentos de mi tobillo mientras jugaba los cuartos de final de la Euroliga contra el Lokomotiv Kuban. El médico me dijo que era solo un esguince, por lo que me hicieron regresar e intentar jugar, no diciéndome hasta que era demasiado tarde que tenía un edema alrededor del tejido celular que me causaba entumecimiento en el pie y que suponía el fin de mi temporada.

Esta temporada ha sido la más dura de mi carrera, intentando jugar lesionado y sin poder jugar al cien por cien de mis posibilidades. Algunas veces tenía que retirarme de los partidos porque la lesión afectaba a mi juego y mi mentalidad. El equipo no me dejó estar sin jugar hasta que estuviera completamente recuperado para poder volver como el todopoderoso Dorsey.

Quiero agradecer todos los mensajes directos y correos de apoyo que me han mandado los aficionados para mantener alto mi ánimo. Sin vuestro apoyo me habría rendido y no habría estado partiéndome el culo a trabajar día y noche para volver a convertir a este equipo en un aspirante”.

Las horas de Dorsey en Barcelona están contadas, y más tras haber fichado ya a un nuevo pívot. Además, la intención de la directiva es fichar lo antes posible un alero extracomunitario.