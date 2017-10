FC Barcelona Lassa - Panathinaikos: debut para ilusionar

Foto de familia del Barcelona Lassa en el 'media day' de la Euroliga | Fotografía: FC Barcelona Lassa

Empieza el sueño europeo del FC Barcelona Lassa. Tras una mala temporada, el equipo azulgrana quiere volver a recuperar sensaciones, y que mejor que hacerlo en la Euroliga, la mejor competición de Europa. El Barça Lassa ha empezado de forma correcta la temporada, ganando los tres primeros partidos en la Liga Endesa; el último aplastando 111-81 al San Pablos Burgos.

El primer rival del Barcelona en la Euroliga será el Panathinaikos de Xavi Pascual, quien dirigió al Barça durante ocho temporadas cosechando grandes exitos. La temporada pasada fue un desastre para los azulgranas. Tras la marcha del técnico de Gavà, la secretaria técnica optó por fichar a Bartzokas, pero el griego no dio la talla. Con Bartzokas en el banquillo, los resultados no llegaron; club y técnico llegaron a un acuerdo para romper el contrato. La pasada Euroliga no trae buenos recuerdos al Barça, donde solo sumó 12 victorias -y perdió 18 encuentros- quedándose a 4 de entrar a los playoff. Tras la mala temporada, el Barça Lassa fichó a Sito Alonso, quien tiene como objetivo principal devolver la ilusión en Can Barça.

El conjunto de Atenas ha empezado la liga griega con buen pie, tras derrotar a su eterno rival, el Olympiacos por 68-71. Los verdugos de los rojiblancos fueron Calathes (14 puntos), James Gist (13) y KC Rivers (13). Además, el Panathinaikos, cuenta también con estrellas de la talla de Chris Singleton, Matt Lojeski, Nikos Pappas o el espectacular Thanasis Antetokounmpo.

El Barcelona quiere empezar de la mejor manera posible la Euroliga, y eso pasa por ganar el viernes al Panathinaikos griego. Los azulgranas son conscientes de la dureza del calendario, por lo tanto, cada victoria valdrá oro. Tras un año en blanco, el equipo de Sito Alonso se marca como uno de los objetivos estar en la Final Four de Belgrado. La primera prueba, será el viernes 13 de octubre a las 21:00 horas en el Palau Blaugrana.