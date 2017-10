Sito: "Estamos ilusionados por comenzar esta andadura en la Euroliga"

Sito listo para la Euroliga | FOTO: Noelia Déniz

El nuevo flamante entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, atendió a los medios en la rueda de prensa matinal del jueves previa al estreno del conjunto azulgrana en una competición tan exigente como la Euroliga.

Su gran estreno

Sito Alonso debutará este viernes en la Euroliga mandando en el banquillo azulgrana frente al Panathinaikos del que fuera tambien entrenador azulgrana Xavi Pascual. Sobre el rival comento: "Tienen jugadores muy físicos y con experiencia, tendremos que usar todas las cosas que hacemos bien".

Con optimismo y ganas el entrenador se mostro motivado ante el estreno: "Estamos ilusionados por comenzar esta andadura en la Euroliga. Como equipo estoy seguro de que estaremos mejor dentro de algunas semanas, pero ahora podemos demostrar cosas, no solo en partidos de la Liga Endesa sino también en los de Euroliga", aseguró el tecnico.

Ante el cambio de formato durante la pasada edición, el madrileño sacó conclusiones positivas: "Aprendimos a no tener prisa, pero también a no ir con pausa en situaciones que podemos dominar y esto es importante para mí", espetó Sito.

Con ganas de dar la sorpresa

A pesar de conocer a su rival el Panathinaikos griego y las dotes de su entrenador Xavi Pascual, Sito Alonso no baja la guardia: "Recuerdo que varias veces fue capaz de sorprenderme, pero nos tenemos un gran respeto. Ambos preparamos los partidos de manera minuciosa, aunque seguro que habrá algunas cosas que a estas alturas nos guardemos para sorprendernos mutuamente", comentó el mister.

Conocidos ambos entrenadores con experiencia pasada en duelos en categoría Liga EBA, Sito dijo: "Ha marcado una pauta increíble como profesional, indistintamente de la categoría o del club donde estuviera, siempre lo ha hecho con seriedad y disciplina. Por eso ha marcado historia en el Barcelona", recordó.

Nuevo formato y nueva temporada

Tras un curso nefasto durante la pasada temporada, Sito Alonso analizo el estrépito del equipo y su dolor de cabeza con las lesiones en la plantilla: "Tal vez cuando vienen seguidas puede afectar a la mentalidad del grupo y el nuevo formato de Euroliga te puede castigar en ese momento. Este año lo que intentaremos es que no nos afecten. No hablo de los jugadores que no están porque no te pueden ayudar", aseguró Sito.

"Un equipo que quiera clasificarse entre los ocho primeros debe ser bueno en casa y fuera. En casa tenemos que hacer que el equipo ofrezca algo que pueda ilusionar a la afición y eso es lo que estoy buscando", completó el entrenador azulgrana.