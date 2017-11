Hanga: "Otra vez estamos jodidos"

Hanga defendiendo a Ricky Hickman/ Foto: Euroleague.net

Adam Hanga es probablemente uno de los jugadores del equipo blaugrana del que se esperaba más aportación de la que estamos viendo hasta la fecha. Con valoraciones por partido en torno a 10 tanto en Liga Endesa como en Euroliga, está muy por debajo de otros compañeros como el francés Thomas Heurtel e incluso de Kevin Seraphin, quien ha dado un paso al frente en los últimos partidos reivindicando su papel. Ayer sin ir más lejos, se le pudo ver algo más activo en ataque pero lejos de la capacidad de liderazgo a la que nos tenía acostumbrados en anteriores temporadas o en el pasado Eurobasket.

"El primer cuarto hemos jugado excelente, y luego hemos dejado de jugar", afirmaba; "no sé qué ha cambiado pero creo que en ataque no hemos jugado con nuestro ritmo, con nuestra intensidad y no hemos buscado las opciones que tenemos que buscar: hemos perdido un partido que es muy jodido", sentenciaba.

Lo que viene

Sobre el calendario que se aproxima, comentaba: "tenemos dos partidos muy muy duros contra Valencia, que vamos a jugar en nuestra casa y tenemos que jugar bien". Y apuntaba: "La gente quiere ver un Barcelona que está luchando, y creo que no depende de si metemos o no metemos, tenemos que jugar con nuestro corazón y duro". El ex de Baskonia inisistía "No sé porqué no somos capaces de mantener este nivel, pero todavía tengo mucha confianza en este equipo, creo que somos capaces de hacer grandes cosas". No se planteaba metas, sino que había que ir "partido a partido", porque no tenían "mucho tiempo para pensar en la derrota". "Hay que ganar", sentenciaba.

El factor cancha

Ante la igualdad de los equipos en la competición continental, aclaraba: "si entras en una racha de ganar tres o cinco partidos seguidos, luego puedes estar ahí arriba, pero creo que nosotros tenemos que ganar partidos en casa: estos son muy, muy, muy importantes, porque si perdemos en casa luego tenemos que ganar fuera y en esta Euroliga es muy difícil". "Creo que somos capaces de hacer buen baloncesto y espero que el viernes vamos a volver a jugar bien".