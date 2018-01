Sito Alonso: "Tenemos que olvidar la derrota y corregir"

Sito Alonso no está nada contento con la nueva derrota de su equipo | Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Sito Alonso se está licenciando este curso en dar explicaciones y hacer olvidar a prensa y aficionados derrotas dolorosas y/o inexplicables, tanto en Euroliga como en liga Endesa. Esta vez ha sido en la Fonteta de Sant Lluís frente a un Valencia Basket increíblemente mermado que recordaba al Barça Lassa al que tuvo que hacer frente Georgios Bartzokas. Sin ir más lejos, a Txus Vidorreta les faltaban nada más y nada menos que tres bases (Guillem Vives, Antoine Diot y Sergi García, recién llegado desde Zaragoza) y dos de sus mejores exteriores (Erick Green, máximo anotador del equipo, y Joan Sastre). El propio Sito sólo contaba con la baja de Kevin Seraphin.

Es inexplicable como una plantilla como la del Barça Lassa no es capaz de adelantarse, ni controlar el partido a lo largo de los 40 minutos de partido. Todo el partido ha ido a remolque y es el motivo por el que Sito Alonso cree que no ha podido llevarse la victoria el FC Barcelona: "Obviamente, cuando empiezas de cero en el último cuarto, han pasado cosas antes que marcan la confianza de cada equipo. No es lo mismo llegar empatados cuando tú has llevado el control del ritmo y entonces puedes generar dudas en el rival, que no haberlo hecho desde el inicio. El marcador no es lo único que influye en la situación final del partido, sino es la tendencia del equipo y lo que ha pasado durante el mismo."

Sin embargo, el técnico culé ha dejado claro la importancia de olvidar la derrota y corregir los errores que los suyos han cometido a lo largo de los 40 minutos. "El jueves tenemos un partido que tenemos que ganar, además jugamos en casa, y debemos olvidarnos rapidamente de este, corregir y no hay tiempo para más. Hay que seguir y trabajar para ganar el jueves. Ahora mismo solo tengo en la cabeza eso", ha señalado Sito Alonso.