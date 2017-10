Monbus Obradoiro arrolla a San Pablo Burgos, que sigue sin ganar

Google Plus

ÁRBITRO: García González, Calatrava, Sánchez Mohedas | Fontes do Sar | 21 de octubre de 2017 | 20:00 h | 4925 espectadores

En la quinta jornada de la liga Endesa, Monbus Obradoiro recibió en el Fontes do Sar a un recién ascendido, San Pablo Burgos. Matt Thomas fue determinante en los primeros compases del partido, mientras que por parte burgalesa, la agresividad y la garra con la que salió el equipo fue rápidamente reprimida por la fluidez del juego obradorista. Pasados cinco minutos del encuentro entre gallegos y castellanos, San Pablo Burgos se notó la frustración en defensa, pues no les salían las cosas en ataque, y los de Moncho Fernández se hicieron con una ventaja cómoda. La superioridad física en la pintura compostelana dejó fuera de combate a uno de los hombres importantes del conjunto de Diego Epifanio, Deon Thompson. El pívot americano no era capaz de frenar a Artem Pustovyi en defensa y en ataque fue incapaz de sacar ventajas frente al ucraniano. Monbus Obradoiro se encomendó al escolta estadounidense Thomas, que acabó el primer periodo con 13 puntos sin fallo para acabar los 10 primeros minutos 29-6.

Con un parcial de 27-1 en 8 minutos, el conjunto compostelano afrontó el segundo periodo más cómodo en pista. Lo contrario le sucedió a Burgos, que continuaba obcecado en ambos lados de la cancha. Como los gallegos son muy fuertes en posiciones interiores y los burgaleses no tenían armas para combatirlo, los de Epifanio abusaron del tiro exterior sin ser un conjunto tirador. Sin embargo, Edu Martínez, con 3 triples, oxigenó a los suyos, que comenzaron a ver las cosas con cierta lucidez. Los ataques pausados y pacientes de Obradoiro, contrastaban con la precipitación y la espontaneidad de la ofensiva visitante. Con muy pocas rotaciones, San Pablo Burgos ofrecía un juego muy poco trabajado, con una defensa pobre, aunque agresiva, pero que no daba ningún resultado. Matt Thomas se empezó a destapar como el cañonero que demostró ser en su etapa universitaria con 16 puntos en la primera parte, sin fallar ni un solo lanzamiento. (52-30)

Tanto a Monbus como a San Pablo les costó arrancar en la segunda parte. Los de Moncho Fernández salieron relajados en exceso, mientras que los de Diego Epifanio jugaron defensa a defensa, sin querer solucionar todos sus problemas en dos ataques. Aún así, Obradoiro partió de ataques ordenados y bien dirigidos por Pepe Pozas, para seguir mandando por 20 puntos o más y minar las aspiraciones de su rival. Burgos volvió a las andadas. Contrarrestaba unos ataques nefastos y unas defensas de mínimas, con esfuerzo y sacrificio, pero eran incapaces de atentar contra el dominio local. Matt Thomas siguió con su recital anotador, metiendo canastas de todos los colores y sin escuchar al balón chocando con el aro. Aún yendo 24 puntos por detrás en el marcador, Epifanio no movió el banquillo ni dio minutos a los jóvenes. (72-48)

Con el Obra gustándose, el partido se iba decantando de manera clara a favor de los compostelanos. Epifanio seguía emperrado con sus quintetos sin jugadores jóvenes y seguían en pista los hombres de 25-30 minutos por partido. San Pablo Burgos tiene que plantearse su planificación para la ACB, ya que está siendo uno de los peores equipos de la competición y son incapaces de competir con ciertas garantías contra la mayoría de equipos de la liga Endesa. Los locales anotaban a placer tras acumular algunos pases consecutivos y daba continuidad a la fiesta que estaba siendo el partido para ellos, ya que no encontró oposición alguna a lo largo de los 40 minutos que duró el encuentro. Burgos es un candidato claro al descenso tras cinco jornadas disputadas, eso significa que tienen muchísimos problemas que solucionar. De la mano de los jugadores menos habituales, el Monbus Obradoiro se marchó 30 puntos arriba en el marcador y sentenció el choque a falta de 7 minutos para el final, aunque desde el primer periodo ya había un claro ganador. Con todo el pan vendido, el encuentro se tornó un correcalles sin orden alguno que benefició, de nuevo, al Obra. La diferencia en el marcador permitió a los gallegos tomarse un descanso y San Pablo aprovechó esos minutos para maquillar ligeramente el marcador.