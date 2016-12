Reyes: "Ganar al Brose es vital, no podemos perder más puntos en el Palacio"

Google Plus

El campeón alemán visita el Palacio de los Deportes. Los teutones llegan con marca de 4-8, y ahora mismo están fuera de la ronda eliminatoria. Pero todavía queda mucha Regular Season, y los pupilos de Andrea Trinchieri están compitiendo muy bien. Tienen un equipo largo y con algunos jugadores de clase como Causeur, Radosevic, Nicolo Melli o Nikos Zisis. Por todo ello los capitalinos tendrán que darlo todo para volver a la senda del triunfo europea.

Sin relajación

La carga de partidos de los blancos es importante. En una semana natural van a disputar cuatro partidos, dos de Liga y dos de Euroliga. Ello conlleva un cansancio lógico, pero para eso tienen una de las mejores plantillas de Europa.

El capitán Felipe Reyes sabe del esfuerzo, pero pide la mayor concentración y fuerza a todos los compañeros: "Es un partido vital y en el Palacio no podemos dejar escapar ni uno más, sabiendo además que tenemos después salidas complicadas en Belgrado y Estambul. Hay que empezar bien la semana para intentar acabar bien el año. Somos el Real Madrid y tenemos que ganar siempre y no podemos reservarnos. Para nosotros no existe relajarse ni reservarse".

Un rival a respetar

El ala-pívot cordobés conoce a los alemanes. Llevan ya varias intervenciones en las últimas Euroligas, y siempre pelean hasta el último segundo. El año pasado los blancos comenzaron mal los dos primeros grupos, y tuvieron que dejarse la piel para ganar al Brose. Reyes les valora: "La clasificación no refleja lo que está haciendo realmente esta temporada. Ha perdido muchos partidos al principio por pocos puntos y ahora viene con una racha buena de dos ganados, ganando en canchas difíciles como Tel Aviv. Es un rival a tener en cuenta. Si salimos a tope y al cien por cien, contando además con la afición, que para nosotros es muy importante, podemos ganar".

La enfermería blanca

Junto a Reyes también repasó la previa del partido el entrenador Laso. Importante fue el repaso que hizo de las altas y bajas entre sus jugadores: "Llull y Thompkins están bien, Randolph va mucho mejor pero ahora tenemos el problema de Hunter y Maciulis. Lo de Hunter parece que es un golpe y parece que Maciulis puede tener algo más. Es una cosa detrás de la rodilla. Jugó el domingo y solo han pasado dos días. Si le forzáramos sería peor. No sé si llegará a mañana".