Prórroga para que el Real Madrid doblegara a un exigente Andorra

El Palacio tuvo que presenciar un partido precioso pero muy tenso para la afición local. El Real Madrid ganó un encuentro en el que estuvo contra las cuerdas. El MoraBanc Andorra demostró porque está en la parte alta de la tabla gracias a un juego muy vistoso y efectivo.

Segundo cuarto muy flojo

El Real Madrid salió al partido con cierta relajación. En el primer cuarto, la defensa destacó por su ausencia, y terminó con un igualado 26-21 para los blancos y con la sensación de que se había iniciado el camino para abrir una brecha en el marcador y sentenciar rápido el partido, pero ese guion no se cumplió.

En el segundo cuarto los hombres de Pablo Laso desconectaron en ataque y el Andorra lo aprovechó para anotar mucho (23 puntos) y abrir una brecha de hasta 14 puntos de diferencia. En este periodo, el Madrid estuvo sin ideas en ataque y sólo anotó siete puntos. Nunca volvió a tener un ataque fluido. La primera parte acabó con un 33-44 que sorprendía a más de uno.

Tocaba remontar

En la segunda parte el Madrid tenía que remontar y lo hizo pero muy lentamente. No tuvo ningún gran parcial que le acercará rápidamente en el marcador. Se fueron recortando puntos poco a poco hasta terminar el tercer cuarto perdiendo solamente de tres puntos, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer.

El último cuarto estuvo muy igualado y el Madrid no se puso por delante en el marcador hasta un triple de Luka Doncic a falta de seis minutos para el final. A partir de este punto, el Madrid realizó mejores ataques que el equipo visitante y consiguió una ventaja de seis puntos a falta de 1 minuto y medio, lo que se antojaba suficiente para cerrar el partido, pero los blancos encadenaron varios ataques malos y MoraBanc Andorra anotó un tres canastas, incluida una bandeja final de Andrew Albicy, que empató el partido y forzó la prórroga. El base de Andorra terminó con un doble-doble de 14 puntos y 10 asistencias. El Madrid tuvo la última posesión para evitar la prórroga, pero solo disponía de 2,7 segundos y Llull tuvo que tirar un tiro muy punteado que no entró. Se tendría que seguir jugando para decidir quién ganaría este apretado encuentro. Empate a 79.

Llull dominó la prórroga

Cuando el Madrid está atascado, suele recurrir a la magia de Sergio Llull. El balear apareció cuando más se le necesitaba y anotó nueve puntos en la prórroga para acabar con 23 puntos, 11 asistencias y 27 de valoración. Tuvo que ser Llull el que liderara al equipo por que otros habituales protagonistas no tuvieron un partido muy acertado. Anthony Randoph solo anotó cuatro puntos y no estuvo acertado. El Andorra no se rindió y estaba a dos puntos a falta de 15 segundos. Le hicieron falta a Llull, fue a la línea de libres y falló el segundo tiro, pero Felipe Reyes peleó y consiguió un rebote ofensivo vital para que Andorra no tuviera oportunidad de empatar con un triple.

Trabajada victoria en la que Llull fue el héroe de la prórroga, pero Rudy Fernández aportó 15 puntos y volvió a jugar un gran partido. Gustavo Ayón, que acabó con 14 puntos y 15 rebotes, tuvo un duelo precioso con el pívot Giorgio Shermadini, máximo reboteador de la liga, que también capturó 15 rebotes y acabó con 41 de valoración. El máximo anotador de los visitantes fue Jelinek con 22 puntos, siendo letal desde el triple.

El Madrid mantiene el liderato con las mismas victorias y derrotas que el Barcelona (12-3) y el Andorra tendrá que ganar en la próxima jornada en el principado contra el Betis para clasificarse para la Copa del Rey.