Pablo Laso:“La victoria hoy era importantísima”

Google Plus

Pablo Laso en el partido contra el Unicaja de Málaga| Foto: Real Madrid

Si hay un hecho irrefutable es que el calendario está demasiado compactado, tanto Pablo Laso como Joan Plaza señalaron los efectos de tener que jugar cuatro partidos en una semana y cinco en menos de diez días. Las lesiones están siendo un factor común según los dos técnicos.

El preparador barcelonés indicó que “cualquier sobreexplotación es mala”, pero que se está empezando a hacer esfuerzos para mejorar. En cuanto a los últimos resultados, el entrenador del equipo malagueño animaba a los aficionados a ser pacientes y a sus jugadores a relativizar los resultados porque en una temporada tan larga no te puedes dejar llevar ni por una semana mala ni buena. Aunque Nedovic, jugador clave de su esquema, no pudo competir en el encuentro y, pese a que esa podía ser una de las razones del bajo porcentaje de tiro de tres, no era la razón de la derrota malaguista: “Ha ganado el que más lo ha merecido”.

Pablo Laso llegó contento a rueda de prensa: “Estoy feliz por la actuación de mis jugadores”. Señaló la importancia de la buena defensa desplegada por su equipo lo que les permitió “marcar el ritmo del partido”. La defensa del bloqueo y continuación, la agresividad y la presencia en la zona mejoraron con respecto a los últimos partidos. Sobre las lesiones, el vitoriano reflejó su preocupación por los procesos de adaptación de Llull y Ayón, y confirmó que Kuzmic es muy complicado que regrese esta temporada. En el caso de Anthony Randolph, el técnico merengue contó que el médico “estaba aliviado” porque su lesión no era muy grave: “Estará en observación durante diez días y se espera que el tiempo de baja total sea de cerca de un mes”. Alabó además a Tavares quien ha hecho un partido "sólido" y que seguirá mejorando con el paso de las semanas y los entrenamientos.