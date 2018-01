Pablo Laso: “Estoy contento por el trabajo del equipo”

Google Plus

Pablo Laso durante un partido| Foto: realmadrid.com

Los entrenadores del Real Madrid y del Maccabi Fox de Tel-Aviv han atendido a los medios tras el partido entre los dos clubes en el Wizink Center. Neven Spahija felicitó tanto al Real Madrid como a Pablo Laso, porque el conjunto madridista fue “el mejor equipo”. El croata prosiguió: “Ellos fueron mejores. Nosotros tuvimos un primer cuarto en el que estuvimos muy bien ofensivamente, no tanto en defensa, y un mal momento en el tercer cuarto nos ha condenado”. Aun así, mostró su confianza en que sus jugadores volverían preparados para el siguiente choque contra el Brose Baskets en casa.

Pablo Laso señalo: “Ha habido dos partes muy diferentes”. En la primera, según el vitoriano, el Madrid se vio obligado a ir detrás en el marcador. El acierto de los macabeos afectó un poco el plan de los madridistas. Pese a ello, los blancos sí fueron capaces de, gracias a las rotaciones y el cansancio de los israelitas, superarlos en el marcador y conseguir una diferencia cómoda. Esa diferencia llegó a ser de veinte puntos. A la hora de destacar varios jugadores, Santi Yusta fue objeto de elogios de su preparador; “Santi hace mucho más de lo que dicen sus números en ataque, su tarea es mucho más oscura que eso”. También destacó por esa labor a Radoncic por su papel en la victoria de Vitoria en la última jornada de Liga Endesa. En el apartado defensivo también destacó hoy, para Laso, Carroll que frenó como pudo a Pierre Jackson que acabó con 29 puntos.

Otros tres factores tuvieron gran influencia en el buen resultado final. El primero fue el gran encuentro de Tavares: “Hoy ha tenido diez puntos, doce rebotes y tres tapones, son grandes números”. Para el entrenador del Madrid, éste ha sido la segunda mejor actuación del caboverdiano tras la de Bamberg. “Campazzo está jugando de manera impresionante”, destacó el técnico. Por último, la afición es una fuente de motivación básica para el equipo: “La gente empuja y soy exigente con el equipo, en parte, porque sé lo que espera la gente de nosotros”. Sobre todo, porque “la afición viene a divertirse”. Al ser preguntado por Randolph, Laso admitió que la rotura está provocada por el estrés y que no tiene fecha fija de vuelta “porque no queremos que recaiga”. “Se probó hace unos días y se sintió mal”, añade; aunque sí se siente mejor que hace unas semanas. Como anécdota, Pablo Laso reconoció que no felicitó a Felipe Reyes por su ‘coast-to-coast’ sino a Jeff Taylor por la defensa que lo posibilitó.