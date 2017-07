Chris Paul, traspasado a Houston Rockets

Google Plus

Chris Paul jugará en los Rockets junto con James Harden. Foto: USAToday.com

El culebrón sobre uno de los mayores agentes libres de la temporada ha terminado mucho antes de lo esperado. Chris Paul decidió salirse de su contrato para convertirse en agente libre sin restricciones pero los Clippers han dado un paso adelante tras conocer las preferencias de su base de cara al mercado. Antes que dejarlo ir y no sacar nada a cambio, han preferido enviarlo directamente a la franquicia deseada por el propio Paul y hacerse con tres jugadores y una elección de primera ronda para el próximo Draft.

Finalmente, Chris Paul jugará en Houston Rockets junto con James Harden y esto ha sido posible gracias al traspaso que se ha producido entre los dos equipos en un escenario en el cual los angelinos se hacen con los servicios de Patrick Beverley, Lou Williams, Sam Dekker y el pick de primera ronda de 2018. El base formado en la universidad de Wake Forest habría hecho público a la franquicia su deseo de jugar con el escolta y nominado al premio a mejor jugador de la temporada, James Harden. Empiezan a hacerse visibles los cambios que quieren hacer en los Clippers tras la llegada de Jerry West.

Aparentemente, parece un gran intercambio donde los Rockets han conseguido mejorar a su base cambiando a Beverley por Chris Paul, uno de los mejores de la liga en su posición. Veremos cómo se pueden complementar estos dos jugadores. Mike D’Antoni tendrá ahora la difícil tarea de cumplir las expectativas y llevar a este equipo lo más alto posible. Los Rockets se arman hasta los dientes para competir contra Golden State Warriors en la Conferencia Oeste.

Los Angeles Clippers miran directamente al futuro desprendiéndose de su gran estrella con un movimiento muy inteligente. ¿Quién será el siguiente? No hay duda de que Blake Griffin, también agente libre, buscará un nuevo hogar ya que quedándose en los Clippers no estará en la mejor posición para ganar. ¿Tendremos reencuentro con su ciudad natal en una unión de fuerzas con Russell Westbrook? Steve Ballmer tendrá que pasar por algo que no le fue advertido cuando compró la franquicia. Estos Clippers contaban con un gran proyecto que está desarmándose lenta y dolorosamente.