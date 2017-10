Golden State Warriors - Houston Rockets: Los campeones y sus anillos en busca de la Dinastía

Google Plus

El mismo día que parece que llega el invierno, los chicos de La Bahía reciben sus anillos de campeones e inauguran una temporada con la intención de mantener el calor cada madrugada. Los reforzados Rockets intentarán sabotear la gran noche en el Oracle Arena y enfriar a los de Steve Kerr. Un partido que, a priori, nos dejará un gran número de puntos dará el pistoletazo de salida a dos equipos que se han reforzado muy bien este verano.

Los actuales campeones han conseguido diseñar una rotación a medida y de una calidad inestimable mientras que los de Texas han cerrado el traspaso de Chris Paul. El base ya ha demostrado que se entiende a la perfección con la estrella James Harden y juntos tienen muchas expectativas para el futuro. El no-fichaje de Carmelo Anthony no ha supuesto una bajada de moral para los aficionados que saben que de momento son mejores a la mayoría de la conferencia Oeste y que van a intentar ponerle las cosas muy complicadas a los vigentes líderes indiscutibles, sus rivales esta noche.

En condición de actuales ganadores los Warriors juegan en casa. La temporada pasada consiguieron un récord total de 83-16, contando también los partidos de Playoffs. La campaña pasada ganaron a los Rockets en tres de los cuatro enfrentamientos que tuvieron. Dicha derrota fue el 1 de diciembre, tras dos prórrogas y con un marcador de 127-132, los aficionados al baloncesto quieren ver, seguro, un partido muy parecido a aquel.

A falta de confirmación por parte de la liga, el previsible quinteto que presentarán los equipos será este:

Rockets: Chris Paul, James Harden, Trevor Ariza, Ryan Anderson y Clint Capela.

Warriors: Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green y Zaza Pachulia.

La clave, la defensa

Sin duda el máximo aliciente de este partido será en ataque, pero es en defensa donde estará la clave de la victoria para el actual mejor jugador defensivo de la liga, Dryamond Green, no está tan seguro de que el equipo de Houston esté muy fuerte en defensa por el momento. Sin embargo los indiscutibles campeones mundiales, será la inscripción de sus anillos, se caracterizaron el año pasado por tener una defensa muy poderosa y secando a sus rivales en todas las facetas del ataque. Contra los hombres de D’Antoni se tendrán que apretar los machos, los Anderson, Gordon, y las dos espadas (Harden y Paul) amenazan desde más allá de la línea de tres puntos. La labor defensiva de los Splash Brothers hoy será capital para que el equipo de casa gane el partido.

En busca de la Dinastía

En toda la historia del baloncesto estadounidense son aceptadas 5 grandes dinastías. Los primeros fueron los Lakers de Minneapolis que lograron cinco títulos en seis campañas. Se convirtieron en el primer equipo que logró un “Threepeat. Después vendrían la más importante de todas los míticos Boston Celtics. El legendario Red Auerbach y su hombres, liderados por Bill Russell lograron 11 títulos en 13 temporadas, incluida una racha de ocho consecutivos. Su víctima favorita, los Lakers. Curiosamente serían la siguiente dinastía enmarcada en el Show Time de los 80s. Con Pat Riley como entrenador y figuras de la talla de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy entre otros, los Lakers lograron cinco títulos en la década de los 80 con un baloncesto espectacular. Tras ellos Los Bulls de Jordan, que no hace falta explicar que supuso para el baloncesto mundial. Seis finales, seis títulos de 1991 a 1998. La última considerada por los puristas es la de los Lakers de O’neal y Bryant, de la mano de Phill Jackson ganaron las Finales del 2000, 2001 y 2002. Falta por considerar la de los Spurs de Popovich y Duncan, sin embargo en este apartado del baloncesto pasa como con la historia, hasta que no han pasado unos años del hecho histórico no es digno de ser nombrado hito.

Después de este repaso por la historia, la actual hazaña de los Warriors se ve un poco en pañales, pero el baloncesto desplegado desde su primer campeonato ha cambiado la forma de jugar a este deporte en todo el mundo, han modernizado este maravilloso sueño que es el baloncesto. Sin duda ganar un título no lo pondrá a la altura de las anteriores dinastías pero les dará las credenciales de ser tratadas como tal y la moral para seguir haciendo historia.

Este camino empieza hoy, a las 4 de la madrugada (hora española) y lo puedes seguir a través de Vavel.com.