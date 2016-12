John Degenkolb: "Ya he ganado dos Monumentos, no tengo que esconderme tras nadie"

John Degenkolb quiere volver a brillar en las clásicas | Fuente: Víctor Sierra-VAVEL

A punto de cumplirse once meses de aquel terrible accidente sufrido por seis ciclistas del Giant-Alpecin mientras entrenaban en las cercanías de Calpe (Alicante), John Degenkolb (uno de los implicados) quiere pasar página de una vez por todas, a pesar de lo complicado que es olvidar un hecho de tal dimensión (aquello le lastró para toda la temporada). El alemán ha vuelto a las carreteras donde sucedió la desgracia, esta vez con su nuevo equipo, el Trek-Segafredo de Alberto Contador, que prepara la temporada 2017 en la provincia de Alicante.

Un grave accidente en enero frustró toda su temporada

“No lo considero un accidente de entrenamiento. Siempre lo he visto como un accidente de tráfico. No tengo ningún sentimiento especial. Es algo que podría haber ocurrido en cualquier sitio y en cualquier momento. Sencillamente, ahora empieza un nuevo año y una nueva aventura en un nuevo equipo, que es lo que me motiva", señala el sprinter al medio especializado Ciclo21.

"Para mí, lo importante en ese momento era volver a estar en forma y demostrar que podía volver a ganar carreras"

El ex de Giant-Alpecin está "muy contento de poder dejar 2016 atrás", es más, no quiere hablar más de aquel accidente que le hizo perderse toda la temporada de clásicas y le hizo llegar muy justo de forma y confianza al Tour de Francia. Sus únicos triunfos llegaron en la recta final del año: una etapa del Arctic Race of Norway y el Münsterland Giro, una carrera de casa. "Para mí, lo importante en ese momento era volver a estar en forma y demostrar que podía volver a ganar carreras y si empiezas la temporada con una desventaja tan grande, siempre vas por detrás. Eso fue lo más complicado. Soy muy impaciente y siempre quiero competir y ganar", explica.

Clásicas de primavera: objetivo principal

Ahora, el alemán declara estar "totalmente recuperado", gracias a "una base muy buena" y a un gran equipo de médicos y fisioterapeutas, y se prepara para afrontar el mismo objetivo que tenía el año pasado: las clásicas de primavera, o como él dice, "vencer en Tierra Santa de Bélgica". El potente corredor, mezcla de sprinter y clasicómano, se siente como pez en el agua con su nuevo equipo (Trek), a pesar de llevar tan solo una semana de concentración: "Ya he encontrado mi hueco en el equipo y creo que eso es una clara muestra de cómo es el carácter de este equipo".

Sobre Trek: "Es el mejor equipo no sólo para las clásicas, sino si miras el calendario de carreras global"

Por otro lado, el corredor alemán no escatima en elogios hacia su nueva escuadra: "Es el mejor equipo no sólo para las clásicas, sino si miras el calendario de carreras global. Las clásicas ocupan una parte de la temporada, pero yo quiero ser capaz de ganar desde febrero hasta octubre. Creo que este equipo es el mejor para poder conseguirlo".

John Degenkolb durante la París-Roubaix 2015 | Foto: Graham Watson

El peso de suceder a Cancellara

"Estoy muy orgulloso de lo que yo ya he conseguido"

No obstante, Degenkolb cuenta con una gran responsabilidad a sus espaldas: llenar el enorme vacío que ha dejado un corredor como Fabian Cancellara en el seno del equipo. Sin duda, uno de los temas más espinosos para el alemán —no es la primera vez que le mencionan la alargada sombra del suizo—, que recuerda la presión a la que ha estado sometido en el pasado y la motivación que supone intentar lograr los éxitos de 'Espartaco'. "Pero, por otro lado, estoy muy orgulloso de lo que yo ya he conseguido. ¡Ya he ganado dos Monumentos! Así que no necesito esconderme tras la sombra de nadie”, se defiende Degenkolb.

Sobre las clásicas: "No puedo elegir una de ellas. Me encantan las tres"

Como se señalaba anteriormente, las clásicas serán su objetivo primordial, más aún después de la frustración de haberlas tenido que seguir por televisión esta temporada y pensando que era a él a quien le correspondía llevar "el dorsal número uno como último ganador". En 2015 cayeron Milán-San Remo (su primer Monumento) y París-Roubaix, pero Degenkolb sostiene que no le obsesiona completar el trío con Flandes, pues las considera igual de grandes, eso sí, cada una con sus diferencias. "No puedo elegir una de ellas. Me encantan las tres", reconoce.

¿Duelo de titanes con Peter Sagan?

"Es el mejor ahora mismo, pero no me gusta centrarme en los demás"

En cuanto a su amplia lista de rivales (Sagan, Boonen, Van Avermaet, Kristoff, Démare, Stybar, Poels, etc.), el corredor germano tampoco se atreve a destacar a uno solo, a pesar de la enorme superioridad del eslovaco (campeón del Mundo y Europa) en 2016. "Si Sagan puede seguir al mismo nivel que mostró durante la temporada que ahora acaba, claro que será un hombre a tener muy en cuenta. Es el mejor ahora mismo. De todas maneras, no me gusta centrarme en los demás. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo sin mirar lo que hacen los rivales y preparar lo mejor que podamos nuestros objetivos”, explica Degenkolb.

"Claro que se le puede ganar. Nadie es invencible. Ya le he ganado. El ciclismo es un deporte de altibajos"

Hay quien ya incluye al alemán (cumplirá 28 años en enero) entre los elegidos para luchar por las grandes carreras de un día durante los próximos años, como ya sucediese con la dupla Boonen-Cancellara. En caso de producirse un duelo con Greg Van Avermaet o, sobre todo, con Peter Sagan, el teutón saca pecho: "¡Yo gané mis dos Monumentos hace sólo dos años, no ha pasado tanto tiempo! Y él [Sagan] estaba ahí, así que ya le he ganado. Claro que se le puede ganar. Nadie es invencible. El ciclismo es un deporte de altibajos. El sol no brilla eternamente y en ocasiones también tienes que pedalear en tempestades”, concluye.