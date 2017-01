Dani Navarro se siente preparado para volver

Google Plus

Cofidis presentó esta semana su equipo para 2017 | Foto: Cofidis

Tras seis meses fuera de la competición por la fractura de clavícula que sufrió en el pasado Tour de Francia, el corredor español Dani Navarro se siente física y mentalmente preparado para volver a la competición. El asturiano empezó a preparar la temporada a finales del mes de septiembre, y se muestra con ganas de volverse a poner un dorsal en la espalda. “Son muchos meses entrenando y entrenando sin carreras, y eso se hace difícil, cuando empieza la competición es más fácil”, comentó el corredor.

Inicio de temporada en España

El hombre fuerte de Cofidis en la montaña echará a rodar la temporada oficial el próximo 1 de febrero en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, misma competición con la que empezó en 2016. “Ni mucho menos estoy al cien por cien porque me ha costado bastante empezar, pero me siento preparado”, ha afirmado Navarro, que aseguró que no empieza el año tan fuerte como lo hizo la pasada campaña, cuando coleccionó top ten en Valencia, Murcia y Andalucía.

Navarro iniciará su quinta temporada en Cofidis | Foto: Cofidis

El mismo tríptico español formará el calendario de Dani Navarro éste 2017, quien aseguró sentirse muy cómodo en las carreras españolas “por el buen tiempo y porqué las conozco bastante”. El único cambio previsto en el calendario del corredor español sería la presencia en Paris-Niza sustituyendo en el calendario la Volta a Catalunya. Navarro no disputa la cursa gala desde su primera temporada en Cofidis, en 2013, cuando consiguió un décimo segundo puesto en la general, y éste año se muestra dispuesto a volver a competir en la carrera del Sol.

"El objetivo es ganar alguna carrera, que el año pasado se nos resistió"

El escalador de 33 años recordó los buenos puestos conseguidos en 2016 en las carreras de principio de temporada y el buen nivel demostrado en todas las carreras, pero se lamentó de no haber podido tocar la gloria en ninguna carrera, hecho que se marca como objetivo para éste nuevo curso.

Tour de Francia: el gran objetivo

La temporada de Dani Navarro está orientada a conseguir el pico de forma al Tour de Francia, gran objetivo del corredor y del equipo Cofidis, que confía poder celebrar un triunfo en la ronda francesa. Navarro confirmó que se volverá a centrar en conseguir una victoria parcial y, a priori, no entrará en la lucha por la general: “ya hice noveno en 2013 y ahora hay que ganar una etapa”. Aunque aún no ha mirado con detenimiento el recorrido, el español destacó su satisfacción por un recorrido “muy montañoso”.

"Nunca había estado en las escapadas como éste año y he cogido experiencia"

En valoración a la actuación del año pasado, el de Cofidis se mostró muy satisfecho con su rendimiento y aseguró que la experiencia adquirida le servirá para el futuro. “He hecho si no la mejor temporada de mi vida, una de las mejores”, manifestó tras un año en el que se codeó con los mejores escaladores en algunas de las principales citas de la temporada.

Con la Vuelta a España en el punto de mira

Aunque aún no ha arrancado la temporada oficial, los corredores buscan definir ya el calendario de una temporada intensa y el asturiano mostró su voluntad de estar en Nimes en la salida de la siguiente edición de la Vuelta a España, pero aseguró que no será hasta después del Tour de Francia que se valorará la competición española y se decidirá su presencia. Aun así, Navarro ve con buenos ojos el recorrido, que ayer se presentó oficialmente en Madrid, y aseguró que le viene muy bien.