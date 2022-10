Análisis post: el Athletic sigue en racha

El día viernes, los rojiblancos se enfrentaron a la Unión Deportiva Almería en La Catedral, San Mamés, en la jornada número siete de LaLiga Santander.

Tras un parón de selecciones, que se había hecho largo, ambos conjuntos llegaban con dinámicas totalmente opuestas. El Athletic encadenaba dos victorias consecutivas ante Elche (1-4) y ante el Rayo Vallecano de Andoni Iraola (3-2). Por otro lado, los andaluces llegaban tras tres derrotas seguidas ante rivales no tan complicados como han sido Valladolid, Osasuna y Mallorca. Casualmente, estas derrotas han coincidido con los tres encuentros en los que Umar Sadiq no ha jugado tras su traspaso a la Real Sociedad.

La buena dinámica rojiblanca y el mal momento de los de Rubi hizo que el Athletic se impusiese por 4-0, en un encuentro dominado de principio a fin por los locales, dado que no dieron opciones a los visitantes en ningún momento del encuentro.

Alineaciones

Ernesto Valverde decidió sacar el mismo once que el que había salido de inicio hace dos semanas ante el Rayo Vallecano, dado que lo que funciona no se debe tocar. Además, también son prácticamente los mismos que jugaron en Elche, salvo el cambio de Daniel Vivian por Yeray, dado que el joven central no se ha recuperado todavía del esguince de tobillo.

El txingurri está formando un bloque muy sólido en el que juegue quien juegue da un rendimiento muy bueno, aunque parece que tiene su once de confianza ya asentado. Esté esta formado por Unai Simón, Óscar de Marcos, Yeray, Vivian, Íñigo Martínez, Lekue, Mikel Vesga, Oihan Sancet, Muniain, Nico Williams, Iñaki Williams y Berenguer. A todo esto se debe añadir un banquillo muy profundo con Zarraga, Ander Herrera, Villalibre, Guruzeta, Dani García, Raúl García...etc.

Alineación titular del Athletic | Fuente: Cuenta oficial del Athletic en Twitter

Por parte de los andaluces, Rubi hizo hasta tres cambios con respecto al partido ante el Mallorca en el Visit Mallorca Estadi. Mendes, Kaiky y Portillo entraban por Alejandro Pozo, Chumi y Traoré.

Eficacia goleadora

Uno de los grandes problemas de los zurigorri a lo largo de las anteriores temporadas ha sido el poco gol que tenían. Desde que Aduriz dejó de ser su referencia goleadora, los leones han tenido muchas carencias en la faceta goleadora, dado que ningún jugador había conseguido convertirse en el goleador fijo del equipo como lo era el delantero donostiarra en su etapa como futbolista rojiblanco.

Sin embargo, en estos primeros siete encuentros de LaLiga Santander 2022-2023, Ernesto Valverde ha conseguido que los leones lleven 16 goles, mientras que el año pasado, con Marcelino García Toral, tan solo llevaban seis. Esto se debe al estilo implantado por el extremeño, que apuesta por un once muy ofensivo, dado su problema con el gol. Quizás asuma muchos riesgos, pero de momento le está funcionando.

Uno de los mejores inicios ligueros

Son 16 puntos de 21 posibles. Quizás para otros equipos no son unos números espectaculares, pero para el Athletic si lo son, ya que es el mejor arranque liguero desde hace 66 años, concretamente desde el año 1956. Además, no solo en puntos, también es el mejor inicio goleador desde las últimas 63 ligas.

Mucha gente se cuestiona este arranque liguero por los equipos a los que se ha enfrentado, pero la realidad es que otras temporadas, los bilbaínos ante rivales más débiles no eran capaces de ganar y se tenían que conformar con un empate, por lo que hay que valorar estas victorias. Además, no han vencido por la mínima, sino por goleadas.

Nico Williams y Sancet, presente y futuro

Los jóvenes de 20 y 22 años respectivamente han iniciado la temporada en gran forma. Ambos llevan tres encuentros consecutivos marcando y asistiendo en varios de ellos.

De Marcos, Sancet y Nico celebrando el 2-0 | Fuente: Cuenta oficial del Athletic en Twitter

El pequeño de los Williams tuvo una temporada entera para asentarse en la élite, lo que le ha permitido demostrar esta temporada lo gran jugador que es y va a ser. Además, esto se ha visto recompensado con la convocatoria con la Selección Española absoluta y lo más probable que un sitio en la lista definitiva para el Mundial de Catar.

Oihan Sancet está encontrando su mejor versión en la posición que le ha adjudicado Valverde, de "8" como dicen en Argentina. No solo son los números, sino todo lo que aporta al equipo. En los primeros encuentros parecía que se "molestaba" con Muniain, pero poco a poco va adaptándose y dando un nivel muy alto.