Clasificación Europea 2024: el camino a Alemania confirmado

La primera ronda de la Clasificación Europea Alemania 2024 se jugará del 23 de marzo al 21 de noviembre de 2023, 20 selecciones se sumarán a Alemania a través de dicha instancia, las dos primeras de cada zona clasificarán directamente a la justa continental europea.

Las selecciones clasificadas a la fase final de la UEFA Nations League, quedaron encuadradas en grupos de cinco equipos para que tengan disponible la fecha FIFA de junio de 2023. España competirá en el grupo A. Escocia, Noruega, Georgia y Chipre son los escollos a batir de 'La Roja'. Países Bajos encabeza el grupo B, Francia, República de Irlanda, Grecia y Gibraltar son los rivales de los tulipanes en el camino a la próxima Eurocopa.

Italia, tras un 2022 con distintos matices, jugará en el grupo C con Inglaterra, Ucrania, Macedonia del Norte y Malta. El nuevo gran desafío de Roberto Mancini. Croacia en el D, Gales, Armenia, Turquía y Letonia son los rivales que tendrá que superar en el nuevo proceso clasificatorio.

Polonia en el E junto a la República Checa, Albania, Islas Feroe y Moldavia. 53 selecciones fueron divididas en 10 grupos, cada zona jugará dos partidos en las cinco fechas FIFA disponibles de 2023. Las repescas se jugarán en tres rutas con formato de semifinal y final a partido único en marzo de 2024 para definir las últimas tres plazas disponibles.

Alemania está automáticamente clasificada y no tomará parte del nuevo proceso clasificatorio, Rusia fue suspendida hasta nuevo aviso y la UEFA ratificó las sanciones contra dicha selección por la invasión a Ucrania. Del 14 de junio al 14 de julio de 2024, por tercera vez 24 selecciones competirán en la Eurocopa desde la expansión en Francia 2016.

