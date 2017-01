Sergio Marchionne abandonará Ferrari en 2018

Marchionne junto a Sebastian Vettel | Fuente. Getty Images

Sergio Marchionne anuncia su renuncia al mando del famoso grupo FCA –FIAT Chrysler Automobiles cuando termine su contrato a finales de 2018.

El italiano llegó a Ferrari en sustitución de Luca Cordero Di Montezemolo y declaró su deseo de completar los 4 años principalmente anunciados allá por el 2014, unas declaraciones que no se esperaban y que fueron recogidas por el medio italiano el Corriere Dello Sport: "Mi objetivo es completar el plan 2014-2018 centrando el objetivo en conseguir 9.000 millones de beneficio operativo y 5.000 de beneficio neto. El plan de sucesión avanza, mi sucesor será un jefe interno. John Elkann y el Consejo darán la noticia. Todavía no podemos decir en qué momento", afirmó Marchionne.

Como dijo el presidente ha anunciado su casi segura salida del grupo FCA -FIAT Chrysler Automobiles pero no la fecha en la que se hará oficial este hecho, el sucesor esta planeado que sea un jefe interno y quienes darán la noticia serán John Elkann y el Consejo. Hace meses quien estaba con un pie y medio fuera de Ferrari era Maurizio Arrivabene quién por ahora éste último permanecerá dentro de la escudería ejerciendo su mismo trabajo hasta nueva orden.

Marchionne en el Paddock frente al Box de Ferrari | Fuente: Getty Images

Marchionne habló también de Donald Trump, nuevo presidente de EEUU quien quiere una fusión de Chrysler y General Motors, cosa que por ahora no sucederá y menos, con la salida del italiano.

El presidente declaró su balance de la temporada 2016 en la que sí es cierto que se esperaba mas, sobre todo al principio de temporada el cual fué un completo desastre marcando tambien el trabajo constante del personal de la Scuderia para dar a Sebastian Vettel y su compañero Kimi Räikonnen un coche competente de cara a la disputa del título en 2017. "No debí marcar como objetivos el título y ganar carreras. ¿Cuál fue mi error? Intervine en el equipo demasiado tarde, pero lo hice por respeto. Les dejé trabajar. Si hubiera intervenido antes en 2015, probablemente el año pasado habría ido diferente. Pero quién sabe".

El transalpino afirma que los de Maranello ya están preparando la siguiente temporada, clave para dar el salto para alcanzar a Mercedes y Red Bull:"Los chicos están trabajando sin descanso. En Navidades sólo tuvieron dos días de vacaciones. El coche parece que va bien; el motor se ve genial en el banco de pruebas. Pero este no es el momento para dejarse llevar por ello, vamos a ver qué éxito tenemos cuando vayamos a la pista. Por ahora el trabajo que están haciendo es enorme, en el motor, aerodinámica y las nuevas reglas".

Para finalizar el Italiano habló sobre el excelente trabajo realizado por el equipo de Brackley argumentando que no es su culpa que trabajen de una forma excepcional: "Sería incorrecto pensar así. No es su culpa que hagan un trabajo genial. Quizá no es agradable, pero es cierto que son buenos. No, depende de nosotros, así que tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer para vencerlos", concluyó para Corriere dello Sport.