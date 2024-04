Empieza el conteo regresivo para el final de temporada que ya definió a su campeón. Sólo quedan tres jornadas más para definir puestos de competencias internacionales y descenso. Y este último ha sido el más significativo durante los partidos disputados el pasado fin de semana, pues después de mucho tiempo, Mainz —con su diferencia de goles— pudo salir del puesto de play-off, y en su desgracia, Bochum ocupó su lugar.

Eintracht Frankfurt vs Augsburgo (3-1)

La fecha empieza con un esperado resultado por parte de 'Las Águilas', pues han sabido defender su puesto de Conference League a pesar de ahora haberse enfrentado con un poderoso rival que piensa arrebatarle su lugar, tal como es Augsburgo, quien le seguía en la tabla.

El encuentro dejó mayor posesión para los locales, que empezaron el encuentro con un gol en contra por parte de Rubén Vargas de Augsburgo al minuto 13. Sin embargo, supieron darle la vuelta al encuentro en la segunda mitad, gracias a las intervenciones de Farès Chaïbi al 55', Hugo Ekitiké al 61' y Omar Marmoush al 90+5'.

Frankfurt, al final de la jornada, logró quedarse en el sexto lugar, marcando una diferencia en puntos que por el momento le salvan de algún predador del puesto. Ese predador fue Augsburgo, pero al final de la jornada perdió su lugar por el empate de Friburgo, que le dio una ventaja de un punto, y ahora es el mayor candidato a Conference League.

Wolfsburgo vs Bochum (1-0)

El club de 'Los Lobos' consiguió un empate totalmente decisivo ante el equipo que futuramente caería a puestos de descenso. Dos encuentros sin triunfo era el precedente que había sentado el equipo local para enfrentarse con un rival cercano en la parte baja de la tabla.

Aunque la posesión jugó a favor de Bochum, su efectividad no tuvo el mismo resultado. La única anotación del encuentro fue por parte de Wolfsburgo a pocos minutos del pitazo de descanso, al minuto 43 gracias a Jonas Wind.

El final del encuentro propició inestabilidad en la cuerda floja de Bochum, que lo hizo caer hasta el puesto 16 de la tabla después que Mainz haya estado en su lugar las fechas anteriores, y Wolfsburgo con este pequeño triunfo al momento indicado, hizo que subiera un puesto en la tabla, quedándose en el decimotercer lugar.

Colonia vs Darmstadt (0-2)

El resultado de el encuentro de los dos equipos en descenso directo no fue para nada esperado. Darmstadt no lograba el triunfo desde la fecha 7, y veintirés encuentros después logra dar su despedida a la primera división con la frente en alto ante su rival directo en los últimos puestos de la tabla.

Colonia dominó en su totalidad el encuentro. La posesión y los tiros al área no fueron suficientes para combatir a su rival que parecía tener desventaja con sus resultados en la temporada. Darmstadt tuvo su as bajo la manga en la segunda mitad, con la anotación de Cristoph Klarer al minuto 57 y el cierre de Oscar Vilhemssoon al 90'.

El resultado no marcó diferencia alguna en los últimos dos lugares de la tabla, pero sí significó un gran tropiezo para Colonia en su búsqueda de puntos para alcanzar el play-off, y en un encuentro que pudo haberle servido para recolectar puntos, terminó siendo fatal para su estancia en primera división.

Hoffenheim vs Borussia Mönchengladbach (4-3)

Sin duda el encuentro en el PreZero Arena fue el más emocionante durante la fecha. Hoffenheim era el equipo que gozaba una mayor ventaja en puntos y no podía quedarse atrás, lo cual lo demostró en su propio estadio.

Todo fue gracias a Wout Weghorst, que le dio la apertura al marcador al minuto 36, pero para su desgracia Gladbach lo empata para el 39'. La segunda mitad dejaba grandes expectativas que al final se cumplieron, pues al minuto 58' Hoffenheim vuelve e intenta gracias a la intervención de Grischa Prömel, para que su compañero Ozan Kabak marcara la ventaja en el 66'. Gladbach no renunció, y con un doblete de Robin Hack en los minutos 78' y 89', volvió a conseguir el empate.

Con la poderosa anotación de Anton Stach al minuto 90+1', Hoffenheim consiguió el triunfo a escasos minutos del pitazo final. Y con el resultado se mantiene fijo en el noveno puesto, mientras Gladbach cae al puesto 12 y hace parte de la gran disputa de la parte media baja de la tabla, donde se codea con equipos como Werder Bremen, Wolfsburgo, Union Berlin, Mainz y Bochum.

Heidenheim vs Leipzig (1-2)

Un resultado muy esperado para el cuarto mejor equipo —hasta ahora— de la temporada. Sin embargo, Heidenheim ha sabido mantenerse estable mientras sus rivales de segunda división aún no han logrado encontrar su lugar en la competencia, y por ello se ha mantenido en la mitad de la tabla.

Leipzig inauguró el marcador en el minuto 42 gracias a Benjamin Šeško. No se veía complicado para Heidenheim, ya que gracias a Nikola Dovedan, lograron el empate al 69' que aparentemente se veía como el resultado final del encuentro a pesar de estar dominado por Leipzig. Pero el visitante acabó con las ilusiones al minuto 85, pues gracias a Loïs Openda, Leipzig salió triunfante del Voith-Arena.

El triunfo de Leipzig no provocó ningún movimiento en la tabla, pero sí complicó los planes de Borussia Dortmund después del cierre de la fecha el pasado domingo. Los 'Negriamarillos' que antes coincidían en puntos con Leipzig, ahora distan de dos gracias al triunfo de Leipzig.

El equipo capitalino viene de dos derrotas, un empate y una victoria en sus últimos encuentros, lo cual ha demostrado su caída de gran rendimiento que antes los tenía en sus primeros lugares de la tabla. Bayern, que no pudo defender su título, aún se mantiene en pie de lucha en la tabla para seguir siendo el segundo mejor de Alemania.

Y ocurrió lo esperado en el encuentro, pues Bayern puso todo su arsenal en el campo de Köpenick con un partido altamente dominado por los bávaros. Leon Goretzka sienta el primer gol al minuto 29, y Harry Kane remata el cierre de la primera mitad con su anotación al 45+1'. Para un jugador como Thomas Müller, que al cierre de temporada no era tan determinante, rompió su racha y anotó al minuto 53, para que de nuevo Mathys Tel tuviera su aparición al minuto 62 y finalmente Müller materializara su doblete al 66' cuando le daba fin a su mala racha a cierre de temporada.

Al menos Union Berlin le arrebató el arco en cero a Manuel Neuer, y al minuto 90+1 Yorbe Vertessen anotó el descuento. Esta gran derrota le costó al equipo, pues cayeron al puesto 14 de la tabla con una pequeña distancia de dos puntos del puesto de play-off, que tiene asediados a los equipos de la parte baja de la tabla.

Werder Bremen vs Stuttgart (2-1)

En un encuentro que durante la historia era disputado como dos equipos importantes de Alemania que pertenecían a la mitad de la tabla, esta vez determinó la gran campaña de Stuttgart y que no todo era como se pensaba para un equipo en puesto de Champions League como ellos.

Stuttgart dominó el duelo contra Bremen, pero para su desgracia siendo el tercer mejor equipo de Alemania, no le bastó para arrebatarle el triunfo a Bremen, que venía de una goleada a cinco anotaciones que le dio el campeonato a Leverkusen. Bremen dio apertura al marcador con Marvin Ducksch al minuto 28, y no contento marcó la ventaja al 49' concretando su doblete. Los visitantes lograron sólo un pequeño descuento al minuto 71, que no les alcanzó para librarse de la derrota de un recién ascendido como llegaron a ser ellos.

La derrota frenó el progreso de Stuttgart para llevarse el segundo lugar de la tabla, y ahora se encuentra a dos puntos de diferencia con Bayern Múnich. Bremen fue quien obtuvo el mejor resultado entre sus rivales de tabla, pues subió al puesto 11 y se mantiene distante del puesto de play-off al que se tienen que enfrentar sus rivales si no logran conseguir puntos suficientes.

Después de que Leverkusen concretara su campeonato en primera división por primera vez en su historia, tenía en sus manos mantener el invicto que tanto le ha costado. Sin embargo, su rival no iba a ser de gran ayuda, lo cual se observó muy bien durante el encuentro.

El encuentro finalizó en un empate, lo cual fue un gran reflejo de la posesión dividida de la esférica en el campo. Sin embargo, fue dado por sentado que Dortmund se llevaba indiscutidamente la victoria, ya que el único gol en tiempo reglamentario fue de Niklas Füllkrug al minuto 81. Sólo fue cuestión de tiempo agregado para que los visitantes salvaran el marcador gracias a Josip Stanišić al minuto 90+7 y se mantuvieran sin conseguir derrotas durante la temporada.

El tensionante encuentro le otorgó un punto a cada equipo. El más perjudicado fue Dortmund, pues se alejó del último puesto de Champions League que ahora es puesto de Europa League. Para su fortuna, aún se encuentra lejos de caer a Conference League.

Friburgo vs Mainz 05 (1-1)

El último encuentro de la fecha también terminó en empate, que al final fue un esfuerzo enorme de Mainz para dejar de estar en el puesto de play-off. Friburgo, a pesar de no estar en puestos de competencias internacionales, puede dar la pelea en caso que a Alemania se le otorgue un puesto más por su coeficiente en UEFA, lo cual le da más razones para estar detrás del puesto de Conference League.

El encuentro marcó a Mainz en su resiliencia a pesar del resultado. Fueron ellos quienes dominaron la posesión a pesar de que Friburgo marcara la primera anotación al minuto 6 gracias a Michael Gregortisch, y que Jonathan Burkhardt diera el empate al minuto 40.

A pesar de ser un empate de una anotación, marcó grandes diferencias al cierre de la fecha, pues Friburgo subió al séptimo lugar justo después de Frankfurt. Mainz por fin sale —momentáneamente— de la amenaza del play-off de descenso, para dejarle el trabajo sucio a Bochum.