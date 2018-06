Corea del Sur vs Alemania en vivo y en directo online en Mundial Rusia 2018

Google Plus

Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL. Bienvenidos al partido Corea del Sur vs Alemania en vivo, correspondiente a la última jornada del Mundial Rusia 2018. La transmisión minuto a minuto comenzará con el inicio del partido el miércoles 27 de junio a las 17:00 horas de Rusia.

Michael Ballack, anotó los últimos dos goles alemanes ante Corea del Sur | Foto: @DFB_Team_ES

La selección de Corea del Sur y de Alemania se enfrentaron por última vez en el año 2004 en un juego amistoso disputado en el mes de diciembre. En aquel encuentro, el seleccionado teutón perdió un invicto de seis partidos, pues cayó derrotado por 3-1 ante el combinado asiático.

Los jugadores de Corea lograron derrotar a los gigantes alemanes con goles de Kim Dong-Jin, Lee Dong-Gook y Cho Jae-Jin. Mientras que por el perdedor descontó el histórico Michael Ballack.

Mark Geiger, el árbitro encargado | Foto: @CA2016

El juez designado para el encuentro Corea del Sur vs Alemania en vivo será el norteamericano Mark Geiger. El árbitro de 43 años dirigirá su segundo partido en el Mundial tras el polémico Portugal vs Marruecos de la jornada anterior. En dicho partido, Geiger fue acusado de haberle pedido la camiseta de Cristiano Ronaldo a un jugador luso. La FIFA desmintió las acusaciones.

El colegiado arbitrará su quinto partido en Copas del Mundo, sumándole a los tres que dirigió en Brasil 2014.

El Kazan Arena, casa del Rubin Kazan | Foto: @SeFutbol

El escenario del partido Corea del Sur vs Alemania en vivo será el Kazan Arena. Un estadio con capacidad para 45,000 espectadores y que suele ser la casa del Rubin Kazan de la liga rusa.

En este magnífico estadio se jugaron los encuentros entre Francia y Australia, Irán y España, y Polonia y Colombia.

El portero Jo, una de las gratas sorpresas del torneo | Foto: @FIFAWorldCup

Después de haber perdido los dos primeros partidos de la Copa del Mundo, el seleccionado de Corea del Sur aún no está eliminado, aunque sus chances son muy reducidas. Los coreanos necesitan derrotar a Alemania con una diferencia de dos goles y que México derrote a Suecia en el restante partido del grupo.

Con esto en mente, los jugadores asiáticos han expresado sus esperanzas en hacer un buen papel. El portero Jo, uno de los de mejor rendimiento hasta ahora, confía en poder redimirse ante sus aficionados y demostrar todo lo que pueden hacer. Mientras que Ju Sejong espera que "Alemania salga con fuerza a intentar marcar la mayor cantidad de goles" y por eso, ellos podrán aprovechar en el contraataque.

Marco Reus, anotó el primer gol de Alemania ante Suecia | Foto: @DFB_Team_EN

Por su parte, Alemania requiere ganar y ganar por un margen mayor en caso de que Suecia le gane a México, en caso de empate entre mexicanos y suecos, los teutones clasifican si ganan o empatan su encuentro.

Es notorio que tienen un margen más amplió para clasificar, pero Marco Reus no se confía. El jugador del Dortmund habló de haber cumplido su sueño de estar en una Copa del Mundo y dijo que deben "ganar contra Corea, no solo 1-0 sino, idealmente, por una diferencia de gol mayor", pues saben que lo que haga Suecia puede complicarlos.

Además, el asistente de Löw confirmó que Mats Hummels está entrenando con normalidad y podrá jugar ante Corea.

Ballack celebrando su anotación ante Corea | Foto: @DFB_Team_EN

Coreanos y alemanes se han visto las caras en tres ocasiones a lo largo de la historia. Dos partidos se dieron por competición mundial, mientras que el restante fue el amistoso ya mencionado. El saldo en Mundiales es, como era de suponerse, 2-0 a favor de los teutones.

El primer partido por un Mundial se dio en Estados Unidos 1994, cuando se enfrentaron por la fase de grupos del torneo. En aquella oportunidad Alemania ganó 3-2 a Corea, con un equipo plagado de estrellas. Entre las figuras alemanas estaban Lothar Matthäus, Stefan Effenberg o Jürgen Klinsmann, entre otros.

El segundo encuentro fue por Corea y Japón 2002, donde se vieron las caras por las semifinales. Allí, Alemania eliminó a Corea de su Mundial con un gol de Michael Ballack en el minuto 75, en una actuación histórica para el ex-jugador del Bayern Münich y del Chelsea. Esto, pues el jugador se perdió la final por ser amonestado en la semifinal, después de cortar una contra muy peligrosa de los coreanos.

Heung-Min Son, la estrella de Corea del Sur | Foto: FIFA.com

Seguramente, Heung-min Son sea el jugador a observar en el Corea del Sur vs Alemania en vivo, por parte del equipo asiático. El jugador del Tottenham no ha brillado como era esperado con su selección, aunque eso se puede decir del conjunto en general, pues las pobres actuaciones han lastrado el rendimiento de su figura.

No obstante, el habilidoso numero 7 marcó el gol del descuento ante México, haciendo alarde de sus cualidades, y en el partido ante Alemania tendrá alguna chance. Con un partido en el que se espera que Alemania domine la posesión y juegue con las líneas adelantadas, son tendrá muchos espacios para correr y hacer daño a la defensa teutona.

Toni Kroos, el salvador teutón ante Suecia | Foto: @DFB_Team_EN

En cuanto al conjunto teutón habrá que ver la alineación que escoja Löw, pues puede decantarse por Mario Gómez en ataque ante las dificultades en el juego aéreo demostradas por Corea en su juego ante Suecia.

Sin embargo, en cualquier caso, la lupa tendrá que estar sobre el papel de Toni Kroos, uno de lo jugadores que más influirán en el Corea del Sur vs Alemania en vivo.

El mediocentro del Real Madrid fue el salvador de su equipo ante Suecia con un golazo de tiro libre y fue importante en la gestión del juego de su selección en la segunda parte del partido ante México, donde Alemania pudo haber empatado. Por eso, la precisión y profundidad de la distribución de Kroos será un arma filosa para los coreanos.