Revolución en los onces del Inglaterra-Bélgica

Se presentía un encuentro atípico entre dos conjuntos que aspiran a llegar a la gran final del 14 de julio en Moscú, debido a lo inusual de la situación en la clasificación del grupo y los posibles cruces de octavos de final, donde quedar segunda se presentaba como la opción teóricamente más asequible para cualquiera de las dos, al no tener posibilidades de cruzarse hasta la hipotética final con equipos de la talla de Francia, Brasil, Uruguay, Argentina o Portugal.

El desconcierto sobre la actitud que mostrarían los conjuntos a la hora de ir a por la victoria, se vio plasmado desde el inicio por los onces presentados por ambos entrenadores, que parecían haberse puesto de acuerdo a la hora de confeccionar a los que serían sus titulares.

Hasta 8 jugadores (sin incluir a Loftus-Cheek que ya fue titular en el anterior partido) que no son de los "habituales" incluía en el equipo que sería de la partida el seleccionador inglés Gareth Southgate, quien reservaba de nuevo al tocado Dele Allí que no jugó ningún minuto.

Por parte de Roberto Martínez, puede decirse que hubo 9 sorpresas, al dejar en el banquillo al grueso del combinado nacional, comandado por Lukaku (se pensaba que trataría de engordar su cuenta de goles en la lucha por el pichichi), Hazard, De Bruyne o Alderweireld.

La idea de ambos técnicos fue la de intentar que el mayor número de futbolistas posibles de sus 23 seleccionados tuvieran su participación sobre el césped, en un partido que a nadie interesaba llevarse los 3 puntos o poner en riesgo a sus estrellas con una posible lesión.

En el cuadro británico saltarían por primera vez en esta competición al campo Phil Jones, Gary Cahill, Eric Dier (disputó 48 segundos residuales) y Alexander-Arnold, quienes se unieron a los ya utilizados en otros encuentros; Loftus-Cheek, Jamie Vardy, Marcus Rashford, Fabian Delph o Danny Rose.

Únicamente repetían en el once Stones y Pickford de aquellos que habían comenzado los dos primeros partidos. Todos ellos salvo Loftus Cheek que tuvo que sustituir a un lesionado Dele Allí, han partido desde los reservas para tratar de ayudar a los Pross a obtener la sufrida victoria frente a Túnez, o para dar descanso a los titulares en la goleada a Panamá.

El caso de Marcus Rashford, sería el menos sorprendente, puesto que ha sido empleado en ambos partidos anteriores para refrescar e intensificar el ritmo del partido, al igual que ha demostrado en el partido de hoy.

En cuanto a los Red Devils, la tónica fue similar a la implementada por Inglaterra, manteniendo exclusivamente al arquero Courtois y al central Boyata, revolucionando el resto del equipo titular con los debutantes Dendoncker, Vermaelen y Januzaj. Al mismo tiempo, los asiduos suplentes Thorgan Hazard, Chadli, Dembélé, Fellaini, Tielemans o Batshuayi, saltaron desde el inicio para demostrar su valía.

Atípica decisión la de ambos técnicos que, para enrarecer más el planteamiento, mantenían al portero titular y al central que se sitúa en el eje de la zaga de 3, de manera aparentemente inexplicable.

El joven extremo de la Real Sociedad, Januzaj, quiso demostrar que está para, por lo menos, tener oportunidades en las segundas partes en la fase final, al anotar el único tanto del encuentro, de bellísima factura tras un recorte y disparo al palo largo al que nada pudo hacer el meta del Everton. Fue nombrado hombre del encuentro.

Con este resultado, Bélgica se convierte en cabeza del Grupo G con 9 puntos, quedando encuadrada en el temido "lado de la muerte", pero demostrando que tiene una segunda unidad ambiciosa y de garantías que ha demostrado estar en forma a través de jugadores como el mencionado Januzaj o Tielemans, que están deseosos de aportar en las fases eliminatorias.

Por parte de los ingleses, destacar el papel del siempre trabajador Jamie Vardy, que se mostró combativo y fiel a su estilo de juego, al igual que un Rashford que espera seguir siendo el primer espada a la hora de desatascar los encuentros.

El espectador se quedó sin disfrutar de las mejores estrellas de dos de los equipos que prometían uno de los duelos más esperados de esta fase de grupos. Habrá que seguir esperando para ver los duelos Kane vs Lukaku, Hazard vs Dele Allí, Sterling vs Mertens o Carrasco vs Trippier.