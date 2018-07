Guardado: "Estamos ante el partido de nuestras vidas"

La fase de grupos realizada por la selección de México ha sido un éxito pese al traspiés final de la derrota frente a Suecia (0-3). Sin embargo, han logrado la clasificación a octavos de final en un grupo complicado en el que han dejado fuera a la actual campeona del mundo, la selección de Alemania. Pese a ello, la tricolor recibió críticas por su última derrota.

En este sentido, Guardado señaló que no sabe "si es justo o injusto": "Lo dije después del partido contra Alemania, que no nos confiáramos, sabemos que las cosas en el fútbol cambian de la noche a la mañana y es el claro ejemplo, un día somos los mejores y ahora somos los peores otra vez. Estamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones, yo creo que no podemos cambiar la mentalidad de cómo se nos juzga a veces. Nosotros estamos muy tranquilos porque pasamos en un grupo muy difícil, el grupo más difícil de todo el Mundial, en el que nadie daba un peso por nosotros y estamos en octavos de final, que es lo más importante, se cumplió el primer objetivo."

Obviamente a nadie le gusta perder, y el centrocampista del Real Betis señaló que "no estamos contentos por la derrota y nos hubiera gustado ser líderes del grupo". Sin embargo, hay que extraer siempre lo positivo y Andrés afirma que "el partido contra Suecia nos dio una gran lección, sobre todo jugar contra ese estilo de juego, no solo contra Suecia, si no el estilo de juego europeo, juego aéreo, juego directo, hemos sufrido muchísimo contra ese tipo de rivales y yo creo que no hemos sabido plantear bien contra ese tipo de equipos".

De ahí el tópico que se aprende más en las derrotas que en las victorias, y por ello señale que "si nos volvemos a enfrentar a un equipo de esas características, tenemos que cambiar un poco el estilo de juego, no darles tanto espacio para que exploten lo mejor que saben hacer, que es el contragolpe y el juego aéreo".

México se enfrenta a Brasil en los octavos de final el próximo lunes 2 de julio a las 16:00 horas en el estadio Cosmos Arena.

El capitán de la tricolor cree que hay que pasar página porque "al final el fútbol nos pone en unos octavos de final, contra un rival que tiene un estilo de juego muy parecido al nuestro, con grandísimos jugadores y por el momento hay que dejar de lado lo que se hizo mal contra Suecia y canalizar todo lo positivo que podamos para enfrentar este partido que como muchos compañeros ya lo dijeron, es el partido de nuestras vidas".

Y ahora, Brasil

También compareció en rueda de prensa el guardameta de México Alfredo Talavera, el cual se refirió a la incomodidad del siguiente rival de su selección: "Sin duda, ya hemos pasado por diferentes torneos oficiales y nos ha ido muy bien, tenemos que ser claros del rival con el que nos vamos a enfrentar y se le respeta; faltarle al respeto va a ser ganándole, haciéndole un buen partido, jugarle de tú a tú. También tenemos que ser claros que no podemos estar pensando o quedarnos con la historia, el pasado porque eso sí sería contraproducente, pensar que ya hemos hecho buenas cosas jugando contra ellos como las Olimpiadas, una Confederaciones, jactarnos del pasado no va a ser prudente, es vivir el presente, preparar el partido que sin duda va a ser muy importante para todos”.

En este mismo contexto, Guardado sumaba a las palabras de Talavera que "nunca se le había ganado a Alemania en un Mundial y lo conseguimos en este, nos vamos a agarrar de eso, a lo que venimos hacer, crear historia y está en nuestras manos, vamos a realizar todo lo posible porque al final de eso sabemos que es una estadística y la estadística a la hora de empezar el partido no juega".

De la 'Canarinha' también se habló del estilo de juego de su estrella Neymar Jr, concretamente Guardado, quién advirtió que "le gusta exagerar las faltas, tirarse mucho y es su estilo de juego, y el que lo tiene que juzgar y poner un alto es el referee, no nosotros", contundente.

México lleva seis Mundiales consecutivos sin llegar a un quinto partido, llegando máximo a octavos de final. Desde 1986 no llega, cuando curiosamente, los eliminó Alemania.

Además, el jugador del Betis quiso remarcar cuál es la motivación que tiene su selección de cara al partido frente a Brasil: “Lo que nos motiva no es que sea nuestro último partido importante para cambiar la historia, no nos pasa por la cabeza a ninguno de nosotros el decir que será nuestra última oportunidad, nos motiva el hecho, estamos en unos Octavos de Final, con Brasil enfrente y a un triunfo de por fin llegar a un quinto partido, eso es lo que nos motiva, no me pasa por la cabeza pensar que será el último juego que voy a jugar con Selección en un Mundial, pasamos un grupo muy difícil y estamos ahí, está en nuestras manos, ante un gran escenario, para que se le dé más valor si se consigue el triunfo y de llegar al quinto juego”.

"Qué mayor motivación se puede dar que estar ante el partido de nuestras vidas contra el pentacampeón, internamente nos hemos dicho entre nosotros que ese es el escenario perfecto. Así nadie va a tener el pretexto de decir que si lo conseguimos es porque hicimos muy bien las cosas", concluía el capitán.

El futuro mexicano

En México se vislumbra un cambio generacional que puede hacer que muchos dejen de ir con la 'Tri', entre ellos Talavera. El portero señala que "sin duda es una generación importante lo que estamos viviendo, para mí lo que me ha tocado vivir, la mejor, sin duda, contento, orgulloso por pertenecer a ella; todo va a depender del fútbol mexicano, al final de cuentas porque dependemos de nuestros jugadores, que se les dé más oportunidad, tú ya lo dijiste y me estás dando la razón, necesitamos que en nuestro balompié haya más oportunidades para los chavos, que se les abran las puertas, de cualquier argumento institucional, político, porque al final de cuentas los que salimos ganando o perdiendo somos nosotros, el fútbol mexicano".

"Entonces, si erradicamos totalmente eso, las oportunidades van a ser mayores para los que vienen atrás y que esa generación tenga un papel importante en algún Mundial, en algún torneo oficial con la Selección y así sigamos avanzando, porque si no vamos a seguir estancados en lo mismo y el siguiente torneo o Mundial que se juegue vamos a estar hablando de lo mismo, de la generación que pasó, la que estamos viviendo, entonces yo creo que hay que actuar ya”, finalizó Talavera.

Guardado por su parte, habló de cómo le gustaría que fuese recordado este grupo cuando se produzca ese cambio generacional que parece ser un hecho. “Obviamente no hay mejor recuerdo que hacer historia y llegar a ese quinto partido, en caso de que no, estaremos expuestos como siempre a lo que se pueda decir de nosotros, no creo que yo cambie algo por decir yo quiero que me recuerden así o así, al final sabemos que esto es de resultados y por más que yo crea que hay muchísimo talento en esta selección y que somos jugadores de cierta manera diferentes en el aspecto mental, con un convencimiento diferente, al final se nos va a juzgar por si conseguimos pasar o no, esa es la realidad, entonces tampoco es algo que nos preocupe mucho”.

Todos a una

Por último, se habló del deseo de todo mexicano, ya sea prensa o aficionado, de que la Tri acceda por fin a unos cuartos de final. En este sentido, el capitán afirmó que: "No me atrevería a decir que la prensa no quiere escribir algo positivo. Yo creo que, como mexicanos, por más que nos ha criticado, supongo que quieren que ganemos, la nota mala vende más, pero eso es aparte. Estoy separado el tema patriótico, a lo mejor como negocio. Pero estoy muy convencido que, como mexicanos, aunque no confíen en nosotros, hay algo que les gustaría que nos fuera bien”. Todos a una, a por los octavos de final, a por Brasil.