Precisión inglesa

Croacia y una prórroga apearon a Inglaterra de una nueva Copa del Mundo en su historial. Tras una disputadísima semifinal en la que los ingleses se adelantaron rápidamente en el marcador, los croatas empataron el encuentro y en la prórroga certificaron su pase a la final gracias al gol de Mario Mandzukic. Sin embargo, los de Southgate pueden estar orgullosos de llegar donde han llegado, gracias en gran parte a las acciones a balón parado. El combinado inglés ha anotado 9 de sus 12 goles mediante este arma, demostrando el peligro que generan en este tipo de lances.

Rompiendo un récord de 1966

Portugal anotó ocho goles a balón parado en 1966, superados por los nueve de los ingleses este año

Los nueve tantos anotados por los ingleses en este Mundial de Rusia han superado un registro que data de 1966 y que poseía Portugal. En aquella Copa del Mundo, disputada curiosamente en Inglaterra y cuya participación era la primera de los lusos en su historia de los mundiales, los de Otto Glória lograron ocho tantos en acciones a balón parado. En aquella edición, se enfrentó en fase de grupos a Checoslovaquia, Rumanía y Turquía, clasificándose como primera de grupo ganando todos los encuentros. Posteriormente derrotó a Corea del Norte en cuartos de final (5-3) y, curiosamente, quedó eliminada en semifinales por Inglaterra (2-1). Finalmente, vencieron a la Unión Soviética en la lucha por el tercer y cuarto puesto (2-1) y finalizaron su primera participación mundialista con la medalla de bronce.

El análisis

Las acciones a balón parado no son fruto ni del azar ni de casualidades que se dan a lo largo de un partido, si no que exigen un análisis exhaustivo y una preparación previa. Hace una década aproximadamente, la selección inglesa tenía en David Beckham a uno de los mejores lanzadores de pelota parada del mundo, con una extraordinaria precisión y facilidad para anotar de tiro libre. En la versión actual, los tiros libres y de esquina han sido obra de Ashley Young y Trippier, quienes hace unos meses no tenían asegurada su presencia en el plantel mundialista ni mucho menos la titularidad. Además, la eficacia de Harry Kane desde los once metros ha sido fascinante.

Stones anota a la salida de un córner el 1-0 frente a Panamá / Fuente: Getty Images

Tras un exhaustivo análisis de Southgate, los ingleses aplicaron a la perfección bloqueos en el área a la defensa rival y darle a sus compañeros más espacios de maniobra y de remate. Además, utilizaron diferentes tácticas como la de colocar cuatro hombres en línea (frente a Colombia), todo fruto de una muy trabajada preparación. En la primera jornada de la fase de grupos, Harry Kane anotaba dos goles tras dos saques de esquina, botado uno por Young y el otro por Trippier frente a Túnez. Frente a Panamá, doblete de John Stones tras un córner y una jugada ensayada de falta y doblete del killer del Tottenham también tras dos lanzamientos de penalti. Frente a Colombia, volvía a ser el "9" el que anotaba de penalti y frente a Suecia era Harry Maguire el que anotaba tras un nuevo saque de esquina.

El último, Trippier

Y para superar ese récord de ocho goles, fue Kieran Trippier el encargado de superarlo merced a un golazo de falta directa en toda una semifinal de un campeonato del mundo. Corría el minuto 4 del partido frente a Croacia cuando el colegiado señalaba una falta de Luka Modric en la frontal del área croata. El jugador del Tottenham, con un fabuloso golpeo con el interior de su pierna diestra superaba a la barrera con una facilidad pasmosa y el balón se introducía en el fondo de las mallas, adelantando a su equipo en el marcador.

Trippier supera la barrera croata para anotar el 1-0 / Fuente: Getty Images

Finalmente los croatas lograron darle la vuelta al marcador (1-2), pero el "12" inglés demostró el buen golpeo que tiene a pelota parada como ha hecho a lo largo de todo el campeonato. Con el sistema de 3-5-2 implantado por Southgate y la presencia de Kieran en un lado y Young en el otro, ambos carrileros han sido los grandes artífices de los buenos resultados a pelota parada, sin restar mérito a los grandes cabeceadores con los que ha contado la selección inglesa.

Protagonista en el Mundial

Rusia 2018 ha superado a Francia 1998 como el Mundial con más goles anotados en acciones a balón parado

Sin duda el balón parado ha sido la gran arma para hacer gol en este campeonato. De los 158 goles anotados hasta la disputa de la primera semifinal entre Francia y Bélgica, 69 han llegado de esta forma. O lo que es lo mismo, un 43,7%, un porcentaje mucho más elevado de lo que era habitual. Esto ha supuesto batir el récord de goles anotados a balón parado sin contabilizar las semifinales, final y partido por el tercer y cuarto puesto. Es decir, a cuatro partidos para el final, ya se habían roto todos los registros gracias a esos 69 goles, superando los 67 que se anotaron en Francia 98.

Hay distintos motivos que han influido para que esto ocurre, como la mayor señalización de penaltis gracias a la presencia del VAR, pero también invita a la reflexión. Los sistemas defensivos de las selecciones en este tipo de campeonatos hacen que estas acciones adquieran un valor incalculable. Aliou Cissé, seleccionador de Senegal, advertía antes de la disputa de la Copa del Mundo que "los sistemas son muy herméticos y cerrados. Eso se va a ver en la primera fase, las pelotas paradas van a ser un arma determinante". No sólo en fase de grupos, si no que a lo largo de todo el campeonato ha sido determinante.

Así lo reconocía también el propio Ashley Young. El jugador del Manchester United reconocía antes de las semifinales que "las jugadas a pelota quieta han sido fundamentales para nosotros y otros equipos durante todo el Mundial. Nos han beneficiado y vamos a seguir en la misma línea".

Kane convierte un penalti frente a Panamá / Fuente: Getty Images

Y en este sentido, Inglaterra ha sido la más efectiva. 9 goles de los 12 en total han sido en acciones de este tipo, lo que demuestra una gran eficacia en estas acciones y un gran trabajo desde la base para que estas acciones den resultados.