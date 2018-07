Pulisic es profeta en su tierra y brinda la victoria al Dortmund

Google Plus

Tras el tiempo de inactividad de los clubes europeos provocado por la disputa del Mundial Rusia 2018, comenzó este 20 de julio la Internacional Champions Cup 2018, un torneo que cuenta con la presencia de 18 equipos de la élite del fútbol europeo.

La competición lleva a cabo en 23 sedes distribuidas en Estados Unidos de América, Austria, España, Italia, Singapur, Francia, Inglaterra, Irlanda y Portugal, aunque es el país norteamericano es el que cuenta con mayor número de estadios para disputar el torneo (15).

Borussia Dortmund había afrontado su primer partido ante Manchester City. Los alemanes vencieron al conjunto ciudadano, ambos con poco menos de la mitad de los futbolistas que habitualmente serían titulares en ambos conjuntos, escenario esperado al ser un torneo de pretemporada. En esta ocasión enfrentaba un segundo reto, el rival que tendría en frente sería nada más y nada menos que el subcampeón de Europa: Liverpool FC.

Un partido deslucido y bastante calculador el hecho por ambas escuadras, los reds dominaban la posesión del esférico y ajustaban líneas para atacar de forma oportuna y dosificada mientras que el Borussia Dortmund aunque asfixiado por el planteamiento táctico de su ex entrenador Jürgen Klopp, apenas lograba engranar sus piezas para ejecutar contragolpes de forma satisfactoria. El primer tiempo inició con un gol de Van Dijk que remató de cabeza al fondo de la red como para que la costumbre que dejó el Mundial Rusia 2018 no se perdiera.

Una vez arriba los reds, el panorama se agudizó y el Borussia Dortmund se encontraba incapaz de generar jugadas producto de las ajustadas líneas de presión que mantenía el Liverpool. El segundo tiempo traería algo mucho mejor para el conjunto alemán. El ingreso del estadounidense Christian Pulisic marcaría el inicio de un nuevo partido, como en las películas donde entra la estrella del equipo, el revulsivo, el que cambia todo el panorama anotando los goles y dando vuelta al marcador, así sucedió en el partido con Christian Pulisic.

Foto: Twitter @bvb

Pulisic entraría al campo de juego apenas comenzando la segunda parte y con poco más de veinte minutos en cancha lograría provocar que el silbato del árbitro sonara indicando penalti ante la caída del estadounidense en el área, una decisión muy discutible y que utilizando el VAR fácilmente podría haber sido anulada. Sería el mismo Pulisic quien al 66’ convertiría el gol desde los 11 pasos, brindando el empate a un conjunto que ahora tomaba una composición más sólida.

La presión del Liverpool no disminuyó pero encontró en frente un planteamiento táctico de Lucien Favre que consistía en esperar y luego actuar, cediendo el balón a su rival. El Borussia Dortmund afinaba la maquinaria de contragolpes pero ahora con Christian Pulisic y Mario Götze en cancha también generaban jugadas de peligro y ya cuando el tiempo regular estaba por finalizar llegó el estadounidense a mandar el balón al fondo de la portería defendida por Loris Karius, poniendo así en ventaja al conjunto alemán. No conforme con ello, Pulisic buscó incansablemente un tercer gol pero su remate fue atajado por Karius que no pudo evitar dar rebote y en consecuencia Larsen anotaría el tercer gol que sepultaría el marcador del partido.

Los equipos alemanes tienen 3 de 3 en lo que va de la Internacional Champions Cup 2018. Además de Borussia Dortmund haber ganado sus dos encuentros, el Bayern Munich venció 3-1 al Paris Saint Germain en la ciudad austriaca de Klagenfurt.

Borussia Dortmund enfrentará miércoles a Benfica en su próximo y último compromiso de la competición. Liverpool por su parte se citará con el Manchester City de Pep Guardiola.