Davy Klaassen es del Werder Bremen

Google Plus

No siempre salir de un club al otro te garantiza el éxito, Davy Klaassen ex mediocampista del Ajax era figura en el equipo de Amsterdam hasta que emigró a Inglaterra.

El holandés quiso salir al exterior para tener más protagonismo en una liga de renombre como lo es la Premier League, recaló en el Everton inglés a petición de su compatriota Ronald Koeman, quíen tras los malos resultados duraría poco como entrenador del club, el equipo de Liverpool le ofreció un contrato por cinco años y una suma de 25 millones de euros al centrocampista de la selección de Holanda.

Con Koeman fue donde tuvo más protagonismo, disputó 11 partidos de los 16 que jugó en toda la temporada. “Los Toffees” se armaron para algo serio pero el torneo no fue como lo esperaron. David Unsworth de forma interina asumió el cargo por ocho encuentros y Klaassen fue utilizado solamente en dos. Tras el interinato se anunció a Sam Allardyce como nuevo entrenador.

Con “Big Sam” solamente disputó 4 encuentros, fueron los últimos dos del campeonato inglés donde el club no se jugaba nada importante. El holandés supo que tras la salida de su compatriota Koeman no tendría el mismo rol en el club, intentó salir en enero pero no aceptó una oferta del Napoli y continuó en el conjunto inglés.



Su nuevo equipo será el Werder Bremen, los verdiblancos estaban en busca de un sustituto al puesto de Thomas Delaney recientemente transferido al Borussia Dortmund. Se maneja que los alemanes ofrecerán una suma de 15 millones de euros y un contrato por cuatro años según varios medios.

Davy Klaassen sería el fichaje más caro de la historia del club alemán, superando el de Marko Marin en la temporada 2009/2010 por casi nueve millones de euros.