Guía VAVEL Ligue 1 2018/2019: en busca de destronar al rey

Google Plus

La primera división francesa subirá el telón por 86ª vez, decimosexta bajo el actual nombre de Ligue 1. En este nuevo curso, 19 equipos lucharán por evitar que la hegemonía del PSG continúe reinando. No será tarea fácil, aunque hay varios clubes que pueden entrar en la batalla. Si bien la pelea por el título puede carecer de interés a lo largo de la temporada, los puestos europeos y de descenso servirán de emoción a todos los seguidores de esta competición, como así sucedió meses atrás.

¿Quién puede destronar al PSG?

El club parisino se postula como principal candidato a llevarse la Ligue 1 por segundo año consecutivo y por sexta vez en siete años, pero hay otros aspirantes que podrían entrar en combate, como ya hizo el Mónaco en 2017.

Fuente: Ligue 1

A priori, son Olympique de Marsella y Olympique de Lyon junto al club monegasco, quienes pueden luchar por el título. ¿La clave? No dejarse puntos ante equipos de media y baja tabla, como sucedió la temporada, es decir, que los enfrentamientos directos decidan quien ocupa el primer puesto. No obstante, la diferencia de presupuesto y de plantilla es prácticamente un abismo entre el equipo de la capital y el resto, algo que condiciona mucho el desarrollo de la liga. Sin ir muy lejos, el PSG destrozó al Mónaco (4-0) en la Supercopa disputada recientemente, donde incluso jugadores como Neymar fueron suplentes y Mbappé ni siquiera viajó a la concentración.

Cabe destacar la importancia, tanto para el PSG como para la Ligue 1 de cara al público extranjero, que las principales estrellas no se han marchado, como parecía que iba a suceder en varias ocasiones.

Objetivo Europa

Una vez el título deje de ser un objetivo, la lucha por terminar en puestos europeos puede deparar un final de infarto, como ya se vivió la temporada pasada. El Mónaco terminó en segunda posición con 80 puntos, dos más que el Lyon, que logró el último billete de participación en la Champions League con un punto de diferencia sobre su máximo rival, el Marsella. Sin embargo, el equipo de Bruno Génésio aún tendrá que disputar una fase previa para entrar en dicho torneo continental.

Fuente: Olympique de Marsella

No parece que ningún cuarto equipo se pueda meter en esta lucha debido a la enorme brecha de puntos entre cuarto y quinto clasificado que se produjo el curso pasado, algo que abre más el interés por acceder a la Europa League. Cuatro puntos separaron al Stade Rennais, quinto, del Niza, octavo. Así se define igualdad. Solo tres equipos entran a la competición, aunque el sexto debe hacerlo a través de una larga fase previa, como actualmente el Girondins de Burdeos, que ya superó la primera.

Entre medias se quedó el Saint-Étienne, que finalizó empatado a puntos con el Girondins, con quien había perdido en casa en la antepenúltima jornada (1-3). Presumiblemente, todos estos equipos volverán a estar en el epicentro de la pelea por estos puestos pero habrá más pretendientes. Uno de ellos será el Niza, con Mario Balotelli a la cabeza. El italiano cuajó una buena temporada en números pero las lesiones le perjudicaron en momentos clave del año. Por su parte, también podría entrar en Europa el Nantes. El conjunto que la campaña pasada fue dirigido por el milagroso Claudio Ranieri arrancó de gran manera la competición pero cayó hasta desinflarse en la novena plaza. Ahora, Miguel Cardoso tendrá la misión de conducir al equipo, al menos, hasta el sexto lugar.

Temporada en vilo

No es nada fácil estar luchando todo un curso por ganarse la permanencia. La tensión es más que en cualquier otra situación. Por lo pronto, el Metz y el Troyes disputarán esta temporada en la Ligue 2 tras su descenso, el mismo que evitó el Toulouse gracias al play-out, donde se deshizo del Ajaccio sin complicaciones (global de 4-0). Por encima del conjunto violeta, triple empate a 38 puntos, así de ajustado. El Lille y el Estrasburgo ya lo tenían sentenciado desde la jornada 37, por lo que el milagro llegó por parte del Caen, que empató a cero contra el PSG.

Fuente: Caen

Antes del arranque, se espera que el Toulouse no esté luchando por estas posiciones a lo largo del año y su puesto oscile alrededor de la media tabla, algo que igualmente se puede aplicar al Lille. Resulta interesante el bajón de estos dos equipos, que hace pocos años viajaban en el tren de Europa. Quienes si parecen que estarán en la pomada son el Caen y el Estrasburgo, además de otros clubes como el Amiens y el Angers, que no cuentan con una gran plantilla. Por su parte, los dos recién ascendidos, Reims y Nîmes, tendrán la complicada tarea de mantenerse, algo que no consiguió el Troyes el pasado curso tras haber vuelto a conseguir el ascenso desde la Ligue 2.

Fuente: Nîmes Olympique

Guía de los favoritos

Fechas clave

10/08/2018 – El Olympique de Marsella abrirá la liga frente al Toulouse en casa. El horario serán las 20:45 y el partido se podrá visualizar en España.

11/08/2018 – Salen a escena doce equipos, entre los que destaca el Mónaco, que abrirá el sábado visitando al Nantes.

12/08/2018 – Comienza la aventura para el PSG, que recibirá en el Parque de los Príncipes al humilde Caen. Además, el Olympique de Lyon se enfrentará al Amiens.

23/09/2018 – Primer gran derbi de la temporada entre Lyon y Marsella. Como partido estrella que es, la Ligue 1 lo ha colocado en domingo a las 21 horas.

07/10/2018 – PSG – Lyon. La primera gran prueba para los parisinos en el campeonato local.

28/10/2018 – Marsella - PSG. El exigente mes de octubre para el equipo de la capital finalizará visitando el Vélodrome, con quien sufrió su primer traspié la temporada pasada.

10/11/2018 – Mónaco – PSG. Segunda salida consecutiva a campo de un aspirante a título. Partido de rivalidad.

03/02/2019 – Lyon – PSG. Tercera y última salida del favorito al título. En cancha de Les Gones, los parisinos solo han ganado en dos de sus últimas seis visitas.

12/05/2019 – Marsella – Lyon. Segundo partido del derbi entre los dos Olympique.

25/05/2019. Última jornada del campeonato. El PSG visitará al Reims, el Lyon al Nîmes, el Mónaco al Niza y el Marsella recibirá en casa al Montpellier.

Primera y última jornada

Jornada 1

10/08/2018

20:45 h. - Olympique de Marsella vs Toulouse

11/08/2018

17:00 h. – Nantes vs Mónaco

20:00 h. – Angers vs Nîmes

20:00 h. – Lille vs Stade Rennais

20:00 h. – Montpellier vs Dijon

20:00 h. – Niza vs Reims

20:00 h. – Saint-Étienne vs EA Guimgamp

12/08/2018

15:00 h. - Olympique de Lyon vs Amiens

17:00 h. – Girondins de Burdeos vs Estrasburgo

21:00 h. – PSG vs Caen

Fuente: Ligue 1

Jornada 38

25/05/2019

Amiens vs EA Guingamp

Angers vs Saint-Étienne

Caen vs Girondins de Burdeos

Dijon vs Toulouse

Olympique de Marsella vs Montpellier

Nantes vs Estrasburgo

Niza vs Mónaco

Nîmes v Olympique de Lyon

Reims vs PSG

Stade Rennais vs Lille