Lucien Favre: “Esperamos poder iniciar con una experiencia positiva contra el Leipzig”

Desde el Signal Iduna Park se respiran aires de grandeza y esperanza de cara al inicio de la Bundesliga 2018/19. El Borussia Dortmund, equipo comandado por el estratega suizo, Lucien Favre, se ha preparado de la mejor manera posible en la pretemporada para intentar hacer una temporada de ensueño, una campaña perfecta. Cada uno de los protagonistas que hacen soñar temporada tras temporada a la pared amarilla, la tribuna sur del Signal Iduna Park, intentarán empezar con buen pie frente a un equipo que ha demostrado que, con trabajo y esfuerzo, todo es posible, el RB Leipzig.

Las primeras impresiones sobre el partido liguero que cierra la primera jornada de la Bundesliga este domingo no han tardado en salir a la luz. El timón de los “Black and Yellows” ha expresado la ilusión que tiene por pisar el templo del Dortmund, el grandioso Signal Iduna Park: “Me alegro mucho de poder ver a 81.000 espectadores apoyando al equipo”, declaró Lucien Favre en rueda de prensa mientras simultáneamente agregó: "Tengo mucha ilusión con la tribuna sur. Es muy especial para todos en Europa y también para todo el mundo. Puede ser de gran ayuda para el equipo en situaciones cuando no todo marcha sin problemas”.

Todo aparenta marchar sin problemas en el entorno del Borussia, la junta directiva confía plenamente en su plantilla y le tienen gran estima a cada uno de los jugadores que los representan en la máxima categoría del fútbol bávaro. Esperan además que los jugadores dejen todo en la cancha por la afición ya que su técnico considera que “cada jugador será de importancia".

Lucien Favre espera encontrarse con un rival compacto y serio en cuanto al planteamiento se refiere, un rival que ejercerá mucha presión. Manifestó haber visto los dos últimos partidos del RB Leipzig, haberlos estudiado a fondo. Sabe muy bien que es un rival que juega rápido y de manera vertical sobre el césped, gracias a eso el entrenador pudo advertirle a los suyos que tienen que cuidar el balón como nunca, atacar certeramente será la clave para el Dortmund.