Guía VAVEL Bundesliga 2018/19: ¿La séptima para el Bayern?

Arranca una nueva temporada de nuestra Bundesliga, temporada que de seguro estará llena de muchas emociones que nos llevarán vivir el fútbol a los máximos decibeles, y más en Alemania donde todos los escenarios se llenan, así jueguen el 17 contra el 18, y como es costumbre, en VAVEL haremos el respectivo análisis que permitirá ver a cada uno de los 18 equipos y sus posibilidades dentro de esta temporada donde el Bayern Múnich pretende seguir ampliando su hegemonía.

¿Se repite la historia de los últimos seis años?

Para muchos, quizás no es una liga atractiva. Puesto a que el Bayern Múnich por seis años consecutivos ha logrado crear una hegemonía, hegemonía que parecía acabar en la 2017-2018 tras el mal inicio de Ancelotti la temporada pasada, donde el Borussia Dortmund arrancó con un gran envión de la mano de Peter Bosz, pero con la destitución de Carletto, propició la llegada a los banquillos de Jupp Heynckes, los bávaros repuntaron y las avispas se desinflaron. Esto más adelante trajo la destitución de Peter Bosz y la llegada de Peter Stöger que no mejoró demasiado la situación para el Dortmund. De hecho al final de la campaña, terminaron ubicados en el cuarto puesto y a 29 puntos del Bayern Múnich.

Foto: bundesliga.com

Tras el bajón de forma del Dortmund en gran parte de la temporada, otros equipos como el Schalke 04, Hoffenheim y Bayer Leverkusen aprovecharon para estar en varias ocasiones en el segundo puesto de la clasificación, incluso el Leipzig, en algún momento fue escolta del Bayern pero estando muy por detrás. En la campaña anterior, se vio por ejemplo, un buen juego en el Eintracht Frankfurt y el Stuttgart, mientras que el Gladbach dejó de pelear puestos europeos desde muy temprano en la temporada.

El mercado de fichajes en esta temporada, no ha sido el más movido de los últimos años, de hecho parece más bien que los jugadores se están yendo de la Bundesliga, el Bayern perdió a Arturo Vidal que enrumbó su carrera a la ciudad condal, además Douglas Costa en definitiva se quedó en la Juventus, la única llegada de importancia es Leon Goretzka. En el Borussia las cosas si se han movido un poco más pero los fichajes no prometen derribar la fortaleza bávara, de las avispas se fueron Yarmolenko, Sokratis, Castro, Shürrle y Durm y las altas en el equipo son Witsel, Delaney, Diallo, Wolf y Hakimi que llegó cedido del Real Madrid.

Los grandes cambian de mister

Para esta temporada 2018-2019 se vienen varios cambios en los banquillos , y como era de esperarse en los dos clubes más importantes de los últimos años también habrá una cara diferente en la dirección técnica. En el caso del Bayern Múnich, contará con un ex bávaro, el croata Niko Kovac, que durante la temporada pasada hizo un gran trabajo con el Eintracht Frankfurt llevándolos a ser campeones en la DFB Pokal. En el caso del Borussia Dortmund, un cambio de entrenador era totalmente cantado, tras la mala campaña anterior en la "Era Peter" un nuevo entranador era obvio, las avispas se movieron para conseguir el fichaje del suizo, Lucien Favre, que hasta la temporada pasada estuvo en el Niza.

Foto: bundesliga.com

Otro de los que cambian de director técnico para esta temporada, son los de Sajonia, y es que Ralph Hasenhüttl en definitiva no continuó en los banquillos del Leipzig debido a que no llegó a un acuerdo con los directivos y en esta temporada el encargado del equipo será Ralf Rangnick, mientras aguardan por la llegada de Julian Nagelsmann a partir del 1 de julio de 2019.

Por otra parte, el Schalke 04 anunció recientemente la renovación de Domenico Tedesco, quien ha llevado al equipo a estar nuevamente entre los mejores de Alemania y este año bajo su mando estarán disputando la UEFA Champions League. El Hoffenheim seguirá por un año más con Nagelsmann, aunque como ya lo dijimos, tendrá que buscar un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada. Por el lado del Bayer Leverkusen, seguirán contando con la experiencia y sabiduría de Heikko Herrlich.

Partidos para no perderse

La Bundesliga es la última en arrancar de las cinco grandes ligas de Europa, y no por esa razón quiso empezar un poco lento, al contrario, en apenas la primera fecha, tendremos dos grandes partidos, a continuación te mostramos los partidos más importantes en este 2018.

1- Bayern Múnich vs TSG Hoffenheim, 24 de agosto de 2018 estos equipos abren la tapa de la Bundesliga, el sábado 25 de agosto el Borussia Mönchengladbach enfrenta al Bayer Leverkusen y el domingo 26 de agosto se estarán enfrentando Borussia Dortmund vs RB Leipzig.

2- En la jornada tres, se estarán dando tres partidos de infarto: el 14 de septiembre se enfrentan Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt, el 15 de septiembre el Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen y el 16 se miden Gladbach vs Schalke 04

3- En la fecha cuatro se enfrentan el sábado 22 de septiembre el Hoffenheim y el Borussia Dortmund y el domingo 23 de septiembre es el turno para el partido entre Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig

4- En la jornada seis hay par de partidos interesantes, el sábado 29 de septiembre saltan al engramado el Hoffenheim ante el RB Leipzig y el Bayer Leverkusen contra el Borussia Dortmund.

5- En la fecha nueve, un partido que no te puedes perder es en donde se enfrentan el Borussia Dortmund y el Hertha Berlín, esto el 27 de octubre.

6- La fecha 11 dejará sin aliento a más de uno, y es que se viene el clásico alemán entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, el RB Leipzig se enfrenta al Bayer Leverkusen, mientras que el Eintracht se enfrentará al Schalke 04, imperdible. Esto sería el fin de semana del 10 de noviembre.

Foto: bundesliga.com

7- En la jornada 14 se viene el Revierderby, el partido entre el Schalke 04 y el Borussia Dortmund, el encuentro que se llevará todos los flashes el fina de semana del 8 de diciembre.

8- La fecha 16 trae par de partidos que no tienen nada que envidiar a otras ligas, el Schalke 04 se enfrental al Bayer Leverkusen, mientras que el Bayern Múnich recibirá en su estadio al RB Leipzig, el 19 de diciembre.

9- Para cerrar la primera vuelta, se nos viene el encuentro derby de Borussia, que en este primer enfrentamiento será en el Signal Iduna Park. Además podremos ver en esta misma fecha, la revancha de la goleada sufrida del Eintracht por el Bayern Múnich el 22 de diciembre.

Más a fondo