Alemania y Francia empatan a cero para abrir la UEFA Nations League

Partido inaugural de la Liga de las Naciones de la UEFA. Alemania vs Francia en el Allianz Arena Stadium.

De esta manera comienza la Liga de las Naciones de la UEFA. Un enfrentamiento reñido, disputado y muy directo como lo fue Alemania vs Francia, abrió esta competición y dejó el listón muy alto. Francia estrenó la camiseta con su segunda estrella de campeón del mundo empatando a cero frente a la imponente selección alemana, cuatro veces campeona del mundo, la última vez en el Mundial de Brasil 2014.

Fue un partido donde nadie regaló nada y donde ambas escuadras salieron vestidas de gala, y es que no es para menos. Los respectivos directores técnicos, Deschamps y Löw, no dudaron en alinear a todas sus estrellas. La presencia de jugadores tales como Mbappé, Griezmann, Areola, Reus y Kroos, le daban un toque especial a este partido tan reñido, un sabor de verdadera competición europea.

Lo más llamativo del compromiso inaugural de la Nations League de la UEFA fueron las experimentaciones realizadas por el estratega alemán, Joachim Löw. Estos cambios fueron hechos con el fiel y único propósito de eliminar desde la raíz, aquellos fallos que devolvieron a la selección alemana a casa desde el Mundial de Rusia 2018 apenas en el inicio del torneo, en la fase de grupos del mismo. Antonio Rüdiger iniciaría como de titular en el lateral izquierdo, Joshua Kimmich como pivote, Ginter en el lateral derecho y la ofensiva que sería comandada por Marco Reus con Timo Werner a su costado que fue, quizás, lo que más llamó la atención de todos.

Por su parte, los franceses no tendrían cambios notables en su impecable esquema. Griezmann no apareció como lo suele hacer en los partidos trascendentales, Varane y Umtiti estuvieron aislados de sus funciones habituales y, Lucas Hernández y Pavard serían los que lavarían la cara de la defensa con una actuación más que sobresaliente de la mano de Areola, quien firmó uno de sus mejores partidos con los actuales campeones del mundo. A pesar de todo cabe destacar que sigue el dilema en la portería de Alemania. Un Ter Stegen con un gran momento de forma no logra sentar a Neuer en el banquillo de Löw, parece que el guardameta del Bayern de Múnich es intocable para el técnico campeón del mundo. Veremos en qué termina una situación, que a la vista de varios fanáticos germanos, es injusta.

El partido comenzaría muy igualado y de la misma manera se mantendría durante todo el primer tiempo. Un constante ida y vuelta. El Allianz Arena calentaría cada vez más el ambiente para que los suyos atacaran a los “Bleus” despiadadamente en la segunda mitad. El dominio alemán era ascendente, Francia no salía del área. El encuentro dio un giro inesperado, de ser un partido “de tú a tú”, como lo fue en el primer tiempo, pasaría a ser un monólogo alemán con un gran guardián azul, Alphonse Areola.

Una auténtica ofensiva constante de la mano de los alemanes, mantendría a los dirigidos por Deschamps contra las cuerdas o, en su defecto, en la cuerda floja. Cabe destacar el trabajo de la defensa francesa, liderada por una actuación impecable en primera línea tanto en ataque como en defensa de Lucas Hernández. La actuación del “colchonero” sería una gran responsable de que el resultado se mantuviera así, 0-0.

Cabe acotar que, si de responsables tenemos que hablar, no podemos dejar de nombrar al guardameta francés, Alphonse Areola. Su gran actuación lo deja, sin duda alguna, en el primer lugar del podio para el premio del jugador del partido. Una Alemania compacta, donde todos, como de costumbre, participaron y colaboraron tanto en ataque como en defensa, no fue suficiente para lograr batir a la pared francesa comandada por el oriundo de París, el cancerbero Alphonse Areola.