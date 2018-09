EA Sports presenta las novedades de la MLS en el FIFA 19

Presente en la edición de la NFL, EA Sports ha anunciado que también Atlanta United se sumará a la extensa lista de equipos los cuales sus estadios estarán disponibles en el FIFA 2019. El estadio ya estaba disponible en la sección de NFL, sin embargo, no estaba disponible en la edición de fútbol. Ahora, los amantes del videojuego podrán disfrutar de una realidad virtual a la altura del prestigio a nivel mundial que se ha ido ganando el estadio que alberga partidos de los Atlanta Falcons y también de Atlanta United.

Los Atlanta Falcons es la franquicia de Atlanta en la NFL

El videojuego contará con nuevos estadios, entre los que destaca el recientemente construido campo del Tottenham -Premier League- , el actual estadio del Atlético de Madrid - La Liga- y el ya mencionado Mercedes Benz Stadium -Major League Soccer-.

Mercedes Benz Stadium. Fuente: Atlanta United

El simulador de fútbol ha sumado sumando adeptos desde el primer lanzamiento del primer FIFA hace ya más de diez años. Por lo tanto, no es casualidad que se hayan ido aplicando mejoras de este calibre con el objetivo de darle un toque aún más realista a las liga más conocidas del mundo. Entre ellas pretende estar la Major League Soccer y, por supuesto, ir subiendo escalones en el ranking de las mejores ligas.

A pesar de pasar un año desde su inauguración, fue desde el All-Star que jugó el conjunto de estrellas de la Major League Soccer frente a la Juventus -actual campeón de la Serie A- cuando se dio a conocer mundialmente. El estadio tuvo un costo de $1300 millones.

Recreación virtual del Stubhub Center. Fuente: EA Sports

El BMO Field de Toronto FC, El CenturyLink de Seattle Sounders, el StubHub Center de LA Galaxy o el ya mencionado Merecedes Benz Stadium de Atlanta United son los equipos que tendrán sus estadios en el nuevo FIFA 19. La Liga MX únicamente contará con el Estadio Azteca.

La Major League Soccer contará con más estadios que la Liga MX, en este sector también le gana la partida a la liga mexicana, pues la MLS ha traspasado las fronteras del continente americano mientras que la liga mexicana aún tiene el objetivo de expandirse por Europa.

No deja de llamar la atención que en el videojuego estén registrados estadios de Arabia Saudi y las segundas divisiones de España y Alemania, mientras que de la primera división mexicana solo se haya registrado el mundialmente conocido Estadio Azteca.

¿Qué jugador aparecerá en la portada?

David Villa, Kaká, Giovinco… son algunas de las estrellas que han venido apareciendo en la portada del FIFA edición USA en los últimos años. Sin embargo, ahora desde EA Sports se ha apostado por una votación abierta en la que aparecerán disponibles varios jugadores de la Major League Soccer.

Portada FIFA 2016. Fuente: EA Sports

Los aficionados podrán votar a través de la página de la Major League Soccer a los siguientes 23 jugadores, de los cuales cuatro de ellos representarán a la MLS en el juego. Los resultados se presentarán el 21 de Septiembre.

Josef Martínez (Atlanta United), Nemanja Nikolic (Chicago Fire), Tim Howard (Colorado Rapids), Zack Steffen (Colombus Crew), Wayne Rooney (DC United), Matt Edges (Dallas), Carlos Vela (Los Ángeles FC), Zlatan Ibrahimovic (Los Ángeles Galaxy), Darwin Quintero (Minnesota United), Ignacio Piatti (Montreal Impact), Cristian Pinilla (New England Revolution), Jesús Medina (New York City FC), Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls), Dom Dwyer (Orlando City), Alejandro Bedoya (Philadelphia Union), Diego Valeri (Portland Timbers), Justen Glad (Real Salt Lake), Danny Hoesen (San José Earthquakes), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Johnny Russell (Sporting Kansas City), Jonathan Osorio (Toronto), Kendall Watson (Vancouver Whitecaps) y Alberth Elis (Houston Dynamo).

La magia de las votaciones ha hecho que desde los países más humilde, como es el caso de Honduras, se especule con la posible aparición de jugadores de su país. Es el caso de Alberth Elis, el cual ha sido nominado para representar a Houston Dynamo en la votación.

Una puerta hacia el mundo

Desde el principio de la creación de la Major League Soccer se ha tenido la clara intención de llegar a internacionalizar la liga a la altura de la NBA, NFL, NHL o incluso como otras ligas de fútbol como la Premier League.

La MLS es la quinta liga más importante del mundo

La Major League Soccer ha sido precursora de multitud de formas de marketing con la intención de vender un producto ganador a el continente europeo e incluso tal vez el asiático. Para ello, la oportunidad que presenta EA Sports con el FIFA es dificilmente rechazable para los responsables de imagen de la liga norteamericana.

Alex Hunter en LA Galaxy. Fuente: EA Sports

De hecho, a pesar de no ser una liga de primer nivel como las europeas, se le ha otorgado un cierto reconocimiento a la liga, como por ejemplo con la aparición del jugador ficticio Alex Hunter en su paso por LA Galaxy. Gracias a el paso del jugador por el club angelino, millones de jugadores pudieron conocer algo más de cerca al equipo y también a la Major League Soccer.