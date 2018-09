Previa Schalke 04 - Bayern Múnich: los locales buscarán sus primeros puntos de la temporada

Justo cuando la desesperación comienza a llegar a la plantilla del Schalke 04, les toca enfrentarse al Bayern Múnich, quien como es costumbre, está en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga y los dirigidos por Tedesco están en puestos de descenso tras un pésimo arranque de temporada.

Como llegan al encuentro

Los de Gelsenkirchen llegan con la moral en el suelo, vienen con un arranque liguero muy poco común en ellos, con cero puntos conseguidos durante los tres primeros partidos, además de no haber podido culminar con once jugadores en los dos primeros. El equipo ha caído en una dinámica un poco negativa, que parece estar afectando un poco su seguridad en la cancha, en su debut como locales en Champions se fueron con empate ante el Porto que sirvió de muy poco para aliviar las tensiones.

Del lado de los bávaros, el panorama es bastante diferente, sus partidos de la temporada se cuentan como victorias, desde que se impusieron por 5-0 ante el Eintracht en la final de la supercopa alemana hasta su último partido ante el Benfica, no han dejado nada para los rivales. Por tal motivo, la tarea del Schalke será quitarle el invicto al Bayern en la campaña.

Antecedentes:

El historial de enfrentamiento entre ambos es muy amplio, en total se han enfrentado un total de 103 veces con un récord más que positivo para el Bayern Múnich con un total de 56 victorias, 28 empates y tan solo 19 derrotas. Lo que hace más cuesta arriba la posible victoria del equipo local.

Durante los últimos 10 partidos disputados entre ambos, el récord es ampliamente positivo para el Bayern Múnich, quien tiene siete victorias y tres empates, para remontarnos a la última victoria del Schalke 04 por Bundesliga, debemos irnos hasta el año 2010 donde derrotaron a los bávaros 2-0 con goles de Jurado y Howedes.

Aquí te mostramos los últimos cinco resultados entre ambos en el Veltins Arena.

Fecha Local Resultado Visitante 19/09/17 Schalke 04 0-3 Bayern Múnich 09/09/16 Schalke 04 0-2 Bayern Múnich 21/11/15 Schalke 04 1-3 Bayern Múnich 30/08/14 Schalke 04 1-1 Bayern Múnich 21/09/13 Schalke 04 0-4 Bayern Múnich

Visto lo visto, la tarea por parte del Schalke 04 será más que complicada.

El Arbitro

El colegiado de este encuentro es el joven Daniel Siebert de 34 años de edad. Con su corto tiempo como árbitro, ya tiene recorrido a nivel europeo y se proyecta como un gran arbitro, en lo que va de temporada ha estado en partidos de UEFA Europa League en rondas previas y arbitró el Mainz - Stuttgart de la primera fecha.

Declaraciones previas

Antes del partido, Niko Kovac atendió a los medios de comunicación donde comenzó dando buenas noticias: "Todos los jugadores que viajaron a Lisboa están bien. También Thiago Alcantara participará en el último entrenamiento previo al partido". Menos Tolisso y Coman, Kovac contará con todos sus efectivos para el partido.

Foto: @FCBayernES

Referente al equipo rival, el entrenador bávaro indicó: "Ante el Schalke 04 queremos continuar la misma línea mostrada ante el Leverkusen. Creo que será un partido muy intenso". El entrenador no se fía del mal momento del rival ni del historial entre ambos equipos. Además aprovechó la rueda de prensa para dar palabras de elogios a Renato Sanches: "Renato lo hizo muy bien contra el Benfica. Confirmó nuestra confianza en él y jugará con frecuencia durante las próximas semanas".

Por su parte, Tedesco también atendió a los medios, a los que comentó: "Los chicos están muy preparados y centrados, tienen un cierto respeto por la situación actual. Saben que el 98 por ciento no es suficiente. Pero eso no es una desventaja, sino todo lo contrario. No lo sentimos así. Estamos con muchas ganas del partido"

Foto: s04_es

"La pausa del jueves fue necesaria. Así que hoy todos estamos al mismo nivel para el último entrenamiento. El día libre después del intenso partido contra el Oporto fue muy útil para los chicos, también para la cabeza" puntualizó el entrenador.

